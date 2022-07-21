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  • Аршавин: «Хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую»

Аршавин: «Хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую»

21 июля 2022, 11:53
8

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о своих планах по привлечению воспитанников клуба к игре за основную команду.

«Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда, ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Саше Кержакову.

Собираюсь замучить Сергея Богдановича (Семака), чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» – действующий чемпион России.
  • Новый сезон РПЛ команда начала ничьей с «Химками» (1:1).
  • Аршавин занимает нынешнюю должность с января 2022 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Семак Сергей
Комментарии (8)
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Enter2006
1658393982
В основе бразильцами занимаются, а воспитанники своей школы только для красного словца, очередное "бла бла"...
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САДЫЧОК
1658394157
Все правильно Аршавин , респект . Но , Кравцов , слабый игрок , есть , более достойные !
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Беспонтий
1658395056
то ли карт бланш на разговоры выдан сверху то ли андрей сергеича мы все не очень оценили ----- как говаривал некогда мощный shlomo "будем посмотреть"
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nik55
1658395086
мечтать не вредно
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Fusballer
1658396306
В ответ ещё десяток бразил купят.
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серега кашин
1658398673
ну и будут сидеть на лавке, что толку то
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Vitaga
1658411050
Аршавин сейчас на своем месте. напрягаться много не надо. график почти свободный. можно и на матче повыступать за 20к) дополнительно. просматривай молодежь и жизнь удалась. тренером ему только категорически противопоказано работать. вот Кержаков другой - настырный и работящий. горящий) на тренерском посту. он явно не хуже Семака стал бы тренером Зенита
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Spirit_78
1658436655
Сомневаюсь, что найдутся для этого достойные кандидаты. Работа Академии - главное разочарование последних лет. Хотя работает Академия в нынешнем виде, если я не ошибаюсь, с 2009 года - уже несколько достойных выпусков должно было появиться...
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