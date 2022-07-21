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Аршавин: «Хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о своих планах по привлечению воспитанников клуба к игре за основную команду.

«Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда, ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Саше Кержакову.

Собираюсь замучить Сергея Богдановича (Семака), чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» – действующий чемпион России.
  • Новый сезон РПЛ команда начала ничьей с «Химками» (1:1).
  • Аршавин занимает нынешнюю должность с января 2022 года.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7194

    nik55 14 минут назад

    мечтать не вредно

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    Рейтинг: +4195

    Беспонтий 14 минут назад

    то ли карт бланш на разговоры выдан сверху
    то ли андрей сергеича мы все не очень оценили
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    как говаривал некогда мощный shlomo
    "будем посмотреть"

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    Рейтинг: +9329

    САДЫЧОК 29 минут назад

    Все правильно Аршавин , респект . Но , Кравцов , слабый игрок , есть , более достойные !

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    Рейтинг: +3761

    Enter2006 32 минуты назад

    В основе бразильцами занимаются, а воспитанники своей школы только для красного словца, очередное "бла бла"...

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