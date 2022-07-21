Аршавин: «Хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о своих планах по привлечению воспитанников клуба к игре за основную команду.
«Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда, ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Саше Кержакову.
Собираюсь замучить Сергея Богдановича (Семака), чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», – сказал Аршавин.
- «Зенит» – действующий чемпион России.
- Новый сезон РПЛ команда начала ничьей с «Химками» (1:1).
- Аршавин занимает нынешнюю должность с января 2022 года.
Источник: «Р-Спорт»