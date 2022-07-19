Широков: «Дзюбе после «Зенита» тяжело окунуться в новую финансовую реальность»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет – договорился и останется в России. Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом? После нахождения в «Зените» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придeтся сделать. Рано или поздно договорится.

Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым», – сказал Широков.