Широков: «Дзюбе после «Зенита» тяжело окунуться в новую финансовую реальность»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
«Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет – договорился и останется в России. Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом? После нахождения в «Зените» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придeтся сделать. Рано или поздно договорится.
Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым», – сказал Широков.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: «Чемпионат»