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Широков: «Дзюбе после «Зенита» тяжело окунуться в новую финансовую реальность»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет – договорился и останется в России. Удивительно ли, что до сих пор не договорился с российским клубом? После нахождения в «Зените» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но это придeтся сделать. Рано или поздно договорится.

Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег. Не думаю, что это уровень по всем параметрам: как спортивным, так и финансовым», – сказал Широков.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»

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