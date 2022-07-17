РПЛ. «Краснодар» не смог на старте победить «Факел», Кордоба не забил пенальти

«Краснодар» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом». Гостям очко принес гол Романа Акбашева.

«Факел» сыграл в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

На 45+2 минуте у «Краснодара» не реализовал пенальти форвард Джон Кордоба.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.

Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Пивоваров, 46), Сорокин, Исаенко (Сулейманов, 55), Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46), Олусегун (Манелов, 82), Кордоба.

«Факел»: Городовой, Дашаев (Суслов, 67), Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев (Шаваев, 81), Квеквескири (Мендель, 72), Аппаев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67).

Предупреждения: Ионов, 89 – Черов, 45+1; Божин, 80.

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