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РПЛ. «Краснодар» не смог на старте победить «Факел», Кордоба не забил пенальти

«Краснодар» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом». Гостям очко принес гол Романа Акбашева.

«Факел» сыграл в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

На 45+2 минуте у «Краснодара» не реализовал пенальти форвард Джон Кордоба.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.

Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Пивоваров, 46), Сорокин, Исаенко (Сулейманов, 55), Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46), Олусегун (Манелов, 82), Кордоба.

«Факел»: Городовой, Дашаев (Суслов, 67), Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев (Шаваев, 81), Квеквескири (Мендель, 72), Аппаев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67).

Предупреждения: Ионов, 89 – Черов, 45+1; Божин, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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17.07.2022 22:08
Комментарии11
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    Рейтинг: +4909

    ySS 48 минут назад

    Матч не видел, судя по счету было нескучно.
    Надо будет на Воронеж глянуть во втором туре

    0
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    Рейтинг: +24490

    bset 1 час назад

    Очень приятно показали себя новички РПЛ. Не все зацепились за очки, но играли все смело. По-моему, до этого много сезонов месяц-два уходили на раскачку и игру в автобус.

    0
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    Рейтинг: +97096

    zigbert 1 час назад

    Вот вам и бывший представитель ФНЛ. Играли на равных с Краснодаром. Даже Сафонову приходилось проявлять все свое мастерство.

    4
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    Рейтинг: +23801

    JTherry > zigbert 1 час назад

    с таким названием команда должна всех fuckел'ить...) команда очень "веселая", глаза горят у ребят...

    2
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    Рейтинг: +17104

    Garrincha58 2 часа назад

    Сафонов сейчас воротчик намбэ уван

    0
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    Рейтинг: +1013

    ZAITZEFF2011 2 часа назад

    Поздравляю Факел с достойной первой игрой после возвращения в РПЛ. Удачи в следующих играх. Краснодар как всегда недооценил противника и хотел на халяву взять три очка.

    5
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    Рейтинг: +440

    кaстрюлька 2 часа назад

    Нежданчик прихромал

    2
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    Рейтинг: +65698

    portero 2 часа назад

    Обидно....
    Могут играть лучше, жадничают иногда... ну и пенку конечно надо забивать. Даже Ионов на 84 иинуте пас не дал на лево, а все сам хотел , пока мяч не потерял, ведь должен быть умнее...
    Ну и к оборонцам куча вопросов....

    4
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    Рейтинг: +16612

    paracetamol 2 часа назад

    Факел с такой игрой не вылетит, не то, что старперы в Торпеде.

    4
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    Рейтинг: +17104

    Garrincha58 > paracetamol 2 часа назад

    Торпеде не дадут вылететь сразу

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    Рейтинг: +25860

    slavutiq70 2 часа назад

    Молодцы Факел !!! Достойная игра ....

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