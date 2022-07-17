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РПЛ. «Краснодар» не смог на старте победить «Факел», Кордоба не забил пенальти

17 июля 2022, 22:08
10

«Краснодар» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом». Гостям очко принес гол Романа Акбашева.

«Факел» сыграл в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

На 45+2 минуте у «Краснодара» не реализовал пенальти форвард Джон Кордоба.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.

Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Пивоваров, 46), Сорокин, Исаенко (Сулейманов, 55), Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46), Олусегун (Манелов, 82), Кордоба.

«Факел»: Городовой, Дашаев (Суслов, 67), Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев (Шаваев, 81), Квеквескири (Мендель, 72), Аппаев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67).

Предупреждения: Ионов, 89 – Черов, 45+1; Божин, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Факел
Комментарии (10)
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slavа0508
1658085103
Молодцы Факел !!! Достойная игра ....
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paracetamol
1658085201
Факел с такой игрой не вылетит, не то, что старперы в Торпеде.
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portero
1658085278
Обидно.... Могут играть лучше, жадничают иногда... ну и пенку конечно надо забивать. Даже Ионов на 84 иинуте пас не дал на лево, а все сам хотел , пока мяч не потерял, ведь должен быть умнее... Ну и к оборонцам куча вопросов....
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ZAITZEFF2011
1658085769
Поздравляю Факел с достойной первой игрой после возвращения в РПЛ. Удачи в следующих играх. Краснодар как всегда недооценил противника и хотел на халяву взять три очка.
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Garrincha58
1658086409
Сафонов сейчас воротчик намбэ уван
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zigbert
1658088207
Вот вам и бывший представитель ФНЛ. Играли на равных с Краснодаром. Даже Сафонову приходилось проявлять все свое мастерство.
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ySS
1658092001
Матч не видел, судя по счету было нескучно. Надо будет на Воронеж глянуть во втором туре
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