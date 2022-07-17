РПЛ. «Краснодар» не смог на старте победить «Факел», Кордоба не забил пенальти

Матч не видел, судя по счету было нескучно.
Надо будет на Воронеж глянуть во втором туре
«Краснодар» в первом туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом». Гостям очко принес гол Романа Акбашева.
«Факел» сыграл в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
На 45+2 минуте у «Краснодара» не реализовал пенальти форвард Джон Кордоба.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Краснодар – Факел (Воронеж) – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Дашаев, 10; 1:1 – Ионов, 24; 2:1 – Сперцян, 40; 2:2 – Акбашев, 49.
Незабитые пенальти: Кордоба, 45+2 – нет.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Пивоваров, 46), Сорокин, Исаенко (Сулейманов, 55), Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46), Олусегун (Манелов, 82), Кордоба.
«Факел»: Городовой, Дашаев (Суслов, 67), Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев (Шаваев, 81), Квеквескири (Мендель, 72), Аппаев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67).
Предупреждения: Ионов, 89 – Черов, 45+1; Божин, 80.