Стюард травмировал фаната «Рубина» на матче с «Родиной»

В эти минуты проходит матч первого тура Первой лиги между «Рубином» и «Родиной». По ходу встречи случилась стычка фанатов казанцев и стюардов.

Один из стюардов сломал палец болельщику казанцев.

«Прибежали семь человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец. Ждeм скорую. Врачи – красавцы, сделали укол. Росгвардия тоже. Но стюарды – ***», – рассказал болельщик.