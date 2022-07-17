Стюард травмировал фаната «Рубина» на матче с «Родиной»

В эти минуты проходит матч первого тура Первой лиги между «Рубином» и «Родиной». По ходу встречи случилась стычка фанатов казанцев и стюардов.
Один из стюардов сломал палец болельщику казанцев.
«Прибежали семь человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец. Ждeм скорую. Врачи – красавцы, сделали укол. Росгвардия тоже. Но стюарды – ***», – рассказал болельщик.
- Это 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
- Матч проходит на «Казань Арене».
- «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова