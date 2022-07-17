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Стюард травмировал фаната «Рубина» на матче с «Родиной»

В эти минуты проходит матч первого тура Первой лиги между «Рубином» и «Родиной». По ходу встречи случилась стычка фанатов казанцев и стюардов.

Один из стюардов сломал палец болельщику казанцев.

«Прибежали семь человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец. Ждeм скорую. Врачи – красавцы, сделали укол. Росгвардия тоже. Но стюарды – ***», – рассказал болельщик.

  • Это 1-й матч «Рубина» в Первой лиге за 20 лет.
  • Матч проходит на «Казань Арене».
  • «Рубин» – самая богатая команда Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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