Аршавин: «У «Зенита» нет денег на Захаряна. Возьмем его, когда подешевеет»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин дал понять, что клуб следит за полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Я обещал, что «Зенит» пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним (смеется). Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его.

Пока у Захаряна все складывается хорошо. Не думаю, что в данной политической ситуации кто-то в Европе захочет его взять. Поэтому ему нужно здесь прибавлять, потом перейти в более элитную команду в России, и мы отправим его в Европу», – сказал Аршавин.