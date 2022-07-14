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«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси

У руководства «ПСЖ» есть желание продлить сотрудничество с нападающим Лионелем Месси еще на один сезон.

Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2023 года. Клуб хочет заключить соглашение до лета 2024-го.

В «ПСЖ» верят, что адаптация аргентинца завершилась, и теперь его статистика вернется на привычный топ-уровень.

Также парижане ценят привлекательность 35-летнего футболиста для спонсоров.

Сам форвард предпочитает принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022.

  • Прошлым летом Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента.
  • В сезоне-2021/22 он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1832

    Bozigit 59 минут назад

    Пока лигу чемпионов не возьмут, не отпустят

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    Рейтинг: +14364

    Fusballer > Bozigit 13 минут назад

    Вечно будут держать, получается.

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