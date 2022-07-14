«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси

У руководства «ПСЖ» есть желание продлить сотрудничество с нападающим Лионелем Месси еще на один сезон.
Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2023 года. Клуб хочет заключить соглашение до лета 2024-го.
В «ПСЖ» верят, что адаптация аргентинца завершилась, и теперь его статистика вернется на привычный топ-уровень.
Также парижане ценят привлекательность 35-летнего футболиста для спонсоров.
Сам форвард предпочитает принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022.
- Прошлым летом Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента.
- В сезоне-2021/22 он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
Источник: Marca