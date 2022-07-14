«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси

У руководства «ПСЖ» есть желание продлить сотрудничество с нападающим Лионелем Месси еще на один сезон.

Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2023 года. Клуб хочет заключить соглашение до лета 2024-го.

В «ПСЖ» верят, что адаптация аргентинца завершилась, и теперь его статистика вернется на привычный топ-уровень.

Также парижане ценят привлекательность 35-летнего футболиста для спонсоров.

Сам форвард предпочитает принимать решение о своем будущем после ЧМ-2022.