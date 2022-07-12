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  • «Ferrari и старенький Renault Logan». Петржела сравнил «Зенит» и «Спартак» с автомобилями

«Ferrari и старенький Renault Logan». Петржела сравнил «Зенит» и «Спартак» с автомобилями

12 июля 2022, 16:49
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что петербургский клуб заметно успешнее «Спартака» в последние годы.

«Зенит» – это Ferrari, а «Спартак» – старенький Renault Logan. Можно сказать, что Renault популярнее Ferrari, потому что на этой машине ездят в десятки раз больше людей. И это будет правдой.

Но популярность не всегда означает успех и качество. То же самое с болельщиками «Зенита» и «Спартака».

Болеть за «Зенит» – это привилегия. Не все могут позволить себе ездить на Ferrari, поэтому выбирают машину попроще», – заявил Петржела.

  • В субботу «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
  • В прошлом сезоне петербуржцы стали чемпионами в 4-й раз подряд, а москвичи выиграли Кубок впервые с 2003 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (9)
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nik55
1657634546
Петржела ты тупеешь с каждым днем
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vladimir-7
1657634811
Интересно, куда метит безработный Петржела, что-то он постоянно говорит и говорит о российском футболе?
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R_a_i_n
1657636008
Скорее Зенит это старенький логан. До феррари им далеко. Спартак это самокат сейчас.
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FС Spаrtак
1657636112
всякую херню этот сайт пишет ей богу
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Беспонтий
1657636732
о чём вы спорите фк заноза и фк зараза да оба наших клуба с логоваза
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Almo91
1657643203
Ну по российским дорогам лучше Логан 8) феррари в пределах МКАДА кататься)
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B.G.
1657647128
Петржела мерзкий тип
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paracetamol
1657657117
Болеть за «Зенит» – это привилегия, которой я пользуюсь. А спартачи пусть переходят на Москвичи!
Ответить
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