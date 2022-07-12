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«Ferrari и старенький Renault Logan». Петржела сравнил «Зенит» и «Спартак» с автомобилями

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что петербургский клуб заметно успешнее «Спартака» в последние годы.

«Зенит» – это Ferrari, а «Спартак» – старенький Renault Logan. Можно сказать, что Renault популярнее Ferrari, потому что на этой машине ездят в десятки раз больше людей. И это будет правдой.

Но популярность не всегда означает успех и качество. То же самое с болельщиками «Зенита» и «Спартака».

Болеть за «Зенит» – это привилегия. Не все могут позволить себе ездить на Ferrari, поэтому выбирают машину попроще», – заявил Петржела.

  • В субботу «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
  • В прошлом сезоне петербуржцы стали чемпионами в 4-й раз подряд, а москвичи выиграли Кубок впервые с 2003 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии13
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    Рейтинг: +33

    Almo91 33 минуты назад

    Ну по российским дорогам лучше Логан 8) феррари в пределах МКАДА кататься)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3906

    Беспонтий 2 часа назад

    о чём вы спорите
    фк заноза и фк зараза
    да оба наших клуба
    с логоваза

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +516

    FС Spаrtак 2 часа назад

    всякую херню этот сайт пишет ей богу

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8621

    R_a_i_n 2 часа назад

    Скорее Зенит это старенький логан. До феррари им далеко. Спартак это самокат сейчас.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 2 часа назад

    Интересно, куда метит безработный Петржела, что-то он постоянно говорит и говорит о российском футболе?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +516

    FС Spаrtак > vladimir-7 2 часа назад

    такое ощущение что он дрочит на фото команды зенита хахахаххахахаха

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1346

    Дубина 2 часа назад

    Как же оно подлизует баклажанам))))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15483

    Barmaleushka > Дубина 2 часа назад

    Какие лизания , "Логан" у "Феррари" скромно отсосал .

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    Рейтинг: +1346

    Дубина > Barmaleushka 2 часа назад

    ахах)))) Зато феррари каждый год в европе берет у всех подряд на клыка))!!!!

    1
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    Рейтинг: +15483

    Barmaleushka > Дубина 2 часа назад

    "Логан" раньше до "наклыка" даже не допускался - слизывали с пола .

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    Рейтинг: +7138

    nik55 2 часа назад

    Петржела ты тупеешь с каждым днем

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    Рейтинг: +1346

    Дубина > nik55 2 часа назад

    Там мозгов ваще нет!

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    Рейтинг: +13

    Fenix forever 3 часа назад

    Болеть за «Зенит» – это привилегия.------Чо он базарит ? Глоры они конечно набегут.))

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