«Ferrari и старенький Renault Logan». Петржела сравнил «Зенит» и «Спартак» с автомобилями

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что петербургский клуб заметно успешнее «Спартака» в последние годы.

«Зенит» – это Ferrari, а «Спартак» – старенький Renault Logan. Можно сказать, что Renault популярнее Ferrari, потому что на этой машине ездят в десятки раз больше людей. И это будет правдой.

Но популярность не всегда означает успех и качество. То же самое с болельщиками «Зенита» и «Спартака».

Болеть за «Зенит» – это привилегия. Не все могут позволить себе ездить на Ferrari, поэтому выбирают машину попроще», – заявил Петржела.