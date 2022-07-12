Мостовой назвал клубы РПЛ, которым пригодился бы Дзюба

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще способен приносить пользу топ-клубам РПЛ.
«Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру. Несмотря на то, что говорят о недостатке скорости, есть много других хороших качеств, которые позволят ему играть в любой команде.
В Суперкубке первые 30 минут «Зенит» ничего не мог создать, были одни навесы в штрафную, где им не хватило Артема. Зацепиться за мяч, ударить головой – Артем делал это великолепно.
Дзюба пригодится многим. «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, ему можно в любой клуб идти, на их месте я бы взял его не глядя», – сказал Мостовой.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: Metaratings