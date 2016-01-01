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Мостовой назвал клубы РПЛ, которым пригодился бы Дзюба

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще способен приносить пользу топ-клубам РПЛ.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру. Несмотря на то, что говорят о недостатке скорости, есть много других хороших качеств, которые позволят ему играть в любой команде.

В Суперкубке первые 30 минут «Зенит» ничего не мог создать, были одни навесы в штрафную, где им не хватило Артема. Зацепиться за мяч, ударить головой – Артем делал это великолепно.

Дзюба пригодится многим. «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, ему можно в любой клуб идти, на их месте я бы взял его не глядя», – сказал Мостовой.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2628

    Радио1000шумеров 22 минуты назад

    Для РПЛ Дзюба неплох, Санмаринам ещё может накидать, но уровень чуть выше - и рукоблуд полностью сдувается.

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