Мостовой назвал клубы РПЛ, которым пригодился бы Дзюба

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще способен приносить пользу топ-клубам РПЛ.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру. Несмотря на то, что говорят о недостатке скорости, есть много других хороших качеств, которые позволят ему играть в любой команде.

В Суперкубке первые 30 минут «Зенит» ничего не мог создать, были одни навесы в штрафную, где им не хватило Артема. Зацепиться за мяч, ударить головой – Артем делал это великолепно.

Дзюба пригодится многим. «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, ему можно в любой клуб идти, на их месте я бы взял его не глядя», – сказал Мостовой.