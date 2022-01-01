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Орлов: «Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о роли председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в успехах «Зенита».

– Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? Какой он болельщик?

– По-настоящему! И он – самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное – всe делает для команды.

Если Миллера не будет, я и не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует – от всяких приглашений до контрактов, он ведь всe подписывает.

У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них. Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на «Радио «Зенит» – он наберeт в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине».

После чемпионата мира я вел «Экспертизу «Зенита» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака – год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трeхлетний контракт.

«Я могу это объявить в эфире?» – спрашиваю. – «Объявите». Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио всe рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил...

Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович уже может ставить свои условия – все-таки четырeхкратный чемпион. Он по духу – европеец, хороший, но не простой парень.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 20:52
Комментарии16
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    Рейтинг: +88

    Лицом_на_клаве 10 минут назад

    Не будет Миллера и Газпрома, придёт условная Роснефть. Свято место пусто не бывает. Тем более с таким, всеми узнаваемом и успешном брендом как Зенит.

    0
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    Рейтинг: +19

    Bomjipidary 16 минут назад

    Отлично зениту будет. Честно заиграет хоть. И покажет истинное лицо и зенит и Богданыч. Даже с 7ю бразильцами дай Бог в 10ке будет. Раньше коней не любили, но цска честный клуб. А зенит ненавидят не из-за его чемпионств и побед, а из-за продажности и подкупе.в еврокубках позорно обосрались сразу же, потому, что там не купишь. А Спартак бился за первое место в группе и выгрыз его. Отвратительный зенит. При бабках миллера-вы все равно бомжи, т. к без его подачки прожить не сможете

    2
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    Рейтинг: +2627

    Радио1000шумеров 31 минуту назад

    Не будет Миллера - не будет Газпрома. Сколько там Питерторф зарабатывает?

    1
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    Рейтинг: +4390

    PAREVG. > Радио1000шумеров 13 минут назад

    Как раз газпрём без Миллераи дальше будет работать, а вот Зениту как раз придет хана.
    Анжи помнится тоже жил на широкую ногу, а как отключили от кормушки - где он? И в Рубине похожая сутуёвина, результат известен - здравствуй ФНЛ.

    0
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    Рейтинг: +4390

    PAREVG. 1 час назад

    В ФНЛ.
    и тогда посмотрим что будут писать алармы и прочие бораты...

    7
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    Рейтинг: +2685

    Nerlinger 1 час назад

    заместо Миллера придёт другой Рабинович ...

    0
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    Рейтинг: +1311

    Дубина 1 час назад

    На дне! С ФНЛ не будут вылазить как в старые добрые времена.

    3
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    Рейтинг: +88

    Лицом_на_клаве > Дубина 1 час назад

    Филл, вы уже давно на дне и не вылезаете от туда. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +1311

    Дубина > Лицом_на_клаве 1 час назад

    Гав гав гав!!!!

    2
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    Рейтинг: +1311

    Дубина > Лицом_на_клаве 1 час назад

    Шо основы все на пожиз бане?

    3
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    Рейтинг: +88

    Лицом_на_клаве > Дубина 13 минут назад

    Та не. Штук 80 есть в загашнике. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +7127

    nik55 1 час назад

    а что скоро не будет ?

    1
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    Рейтинг: +24

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

    Неееее пердун , как вы все лизуны будете существовать не только зенит ... Зенит как то протянет но вы найдете Куга свой язык засунуть ,правда же ?

    0
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    Рейтинг: +406

    кaстрюлька 1 час назад

    На подаяния

    4
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    Рейтинг: +8576

    R_a_i_n 1 час назад

    Ну как-как? Как и раньше, до прихода Газпрома.

    6
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    Рейтинг: +7127

    nik55 > R_a_i_n 1 час назад

    в заднице будут

    7
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