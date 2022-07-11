Орлов: «Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о роли председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в успехах «Зенита».

– Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? Какой он болельщик?

– По-настоящему! И он – самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное – всe делает для команды.

Если Миллера не будет, я и не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует – от всяких приглашений до контрактов, он ведь всe подписывает.

У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них. Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на «Радио «Зенит» – он наберeт в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине».

После чемпионата мира я вел «Экспертизу «Зенита» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака – год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трeхлетний контракт.

«Я могу это объявить в эфире?» – спрашиваю. – «Объявите». Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио всe рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил...

Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович уже может ставить свои условия – все-таки четырeхкратный чемпион. Он по духу – европеец, хороший, но не простой парень.