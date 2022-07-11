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  • Орлов: «Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать»

Орлов: «Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать»

11 июля 2022, 20:52
18

Журналист Геннадий Орлов рассказал о роли председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера в успехах «Зенита».

– Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? Какой он болельщик?

– По-настоящему! И он – самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное – всe делает для команды.

Если Миллера не будет, я и не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует – от всяких приглашений до контрактов, он ведь всe подписывает.

У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них. Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на «Радио «Зенит» – он наберeт в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине».

После чемпионата мира я вел «Экспертизу «Зенита» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака – год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трeхлетний контракт.

«Я могу это объявить в эфире?» – спрашиваю. – «Объявите». Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио всe рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил...

Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович уже может ставить свои условия – все-таки четырeхкратный чемпион. Он по духу – европеец, хороший, но не простой парень.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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R_a_i_n
1657562595
Ну как-как? Как и раньше, до прихода Газпрома.
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1657562937
Неееее пердун , как вы все лизуны будете существовать не только зенит ... Зенит как то протянет но вы найдете Куга свой язык засунуть ,правда же ?
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nik55
1657563192
а что скоро не будет ?
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Nerlinger
1657564751
заместо Миллера придёт другой Рабинович ...
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PAREVG.
1657565782
В ФНЛ. и тогда посмотрим что будут писать алармы и прочие бораты...
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Bomjipidary
1657568543
Отлично зениту будет. Честно заиграет хоть. И покажет истинное лицо и зенит и Богданыч. Даже с 7ю бразильцами дай Бог в 10ке будет. Раньше коней не любили, но цска честный клуб. А зенит ненавидят не из-за его чемпионств и побед, а из-за продажности и подкупе.в еврокубках позорно обосрались сразу же, потому, что там не купишь. А Спартак бился за первое место в группе и выгрыз его. Отвратительный зенит. При бабках миллера-вы все равно бомжи, т. к без его подачки прожить не сможете
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Беспонтий
1657597780
"С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал."(с) почти по гоголю ГСО главная движущая сила зенита теневой мозг мля
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dim29
1657599678
Пи.з.д.а Вам будет Генадий Сергеич.
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Павелий
1657609782
Станет тем, кем он был и кем должен быть: кусающим середняком.
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