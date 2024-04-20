Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заработал на домашнем матче РПЛ со «Спартаком»

Журналист Геннадий Орлов отметил заслуги менеджмента «Зенита».

– Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [по сравнению со «Спартаком»], не так ли?

– Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.

– Миллиард?!

– Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее.

Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации.

Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена».