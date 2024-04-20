Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заработал на домашнем матче РПЛ со «Спартаком»

    Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заработал на домашнем матче РПЛ со «Спартаком»

    Журналист Геннадий Орлов отметил заслуги менеджмента «Зенита».

    – Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [по сравнению со «Спартаком»], не так ли?

    – Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.

    – Миллиард?!

    – Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее.

    Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации.

    Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена».

    • 2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.
    • Они могут стать чемпионами России 6-й раз подряд.

    Новости по теме
    Орлов назвал футболистов, которые лучше всех играют в «Зените» сейчас 2
    Орлов высказался о судье Иванове и назвал арбитров, которым доверяет 11
    Орлов раскритиковал Галактионова за решение выпустить на поле Тикнизяна и Дзюбу 4
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1713594664
    Санкт-Петербург еще в 19 веке был и остается сейчас футбольной столицей России. Не только футбольной, но и судебной, военно-морской, культурной и величайшей исторически столицей России. И футбольные болельщики Питера особенные, которых в России сравнить не с кем.
    Ответить
    sined1951
    1713594717
    Цифры впечетляют.
    Ответить
    aldo conte
    1713595848
    Брехня. Я не верю. Пусть покажут полный расклад (дебет и кредит) - откуда и сколько пришло и каковы были расходы. Это все байки, что для того, чтобы успокоить страну, что дескать "Зенит" живёт не за счет Газпрома, а за счет своих доходов от футбола. Сказки для дурачков.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1713596395
    Учись убыточный Спартак
    Ответить
    BRO_football
    1713597050
    Вот значит как? У болельщиков вроде как бойкот из-за Fan ID, а кто-то всё равно на матчи ходит и бабло приносит клубу.
    Ответить
    Алексей З
    1713597292
    Не , ну если язык без костей и проверить не реально, можно что угодно сказать. Пусть будет так. Значит фан иди ввели чтобы остальные клубы концы с концами сводили, а Газпром процветает, даже если от его услуг Европа отказалась. Во истину очевидное - невероятное по российски.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713599346
    На эти деньги будут покупать новых бразильцев скорее всего, а надо вкладывать в российский Газпром, Газпром это российская компания
    Ответить
    NewLife
    1713599592
    "2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей." Постыдился бы так нагло врать. Жаль проверить невозможно этот маразм.
    Ответить
    Uigur
    1713600915
    Как же вы надоели, грязьпромовская вонючка, со своим Бздинитом! Да ещё со старым маразматиком Орловым...
    Ответить
    ...уефан
    1713601562
    ...миллиард - это самое большое, что укладывается в плохо работающей голове Орлова...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+