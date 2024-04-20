Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заработал на домашнем матче РПЛ со «Спартаком»

Журналист Геннадий Орлов отметил заслуги менеджмента «Зенита».
– Менеджмент «Зенита» находится на принципиальном ином уровне [по сравнению со «Спартаком»], не так ли?
– Абсолютно верно! Приведу такой пример: 2-го марта сбор от матча чемпионата России с тем же «Спартаком» составил один миллиард рублей.
– Миллиард?!
– Да! Конечно, сюда включаются отчисления от рекламы, пунктов питания и так далее.
Однако за счет продаж билетов, грамотной работы с болельщиками, интересных маркетинговых ходов «Зенит» добился колоссального прогресса в плане коммерциализации.
Вот что такое менеджмент клуба и «Газпром Арена».
- 2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ.
- Они могут стать чемпионами России 6-й раз подряд.