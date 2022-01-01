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Агент Сафонов: «Дзюба спокойно может себя проявить в Китае. Приехал бы такой big boss»

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в китайский клуб.

– Писали, что Дзюба отказался от предложения из Китая на 2 миллиона долларов. Вброс?

– Может, кто-то подогреть хотел, но китайцы действительно могут два миллиона. Плюс у нас хорошие отношения с этой страной.

Думаю, он там спокойно мог себя проявить. Он – габаритный форвард, приехал бы такой – big boss.

Но, повторюсь, может он наелся футболом, не знаю. Если человек хотел играть, он раньше бы объявился.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»

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