Агент Сафонов: «Дзюба спокойно может себя проявить в Китае. Приехал бы такой big boss»

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в китайский клуб.

– Писали, что Дзюба отказался от предложения из Китая на 2 миллиона долларов. Вброс?

– Может, кто-то подогреть хотел, но китайцы действительно могут два миллиона. Плюс у нас хорошие отношения с этой страной.

Думаю, он там спокойно мог себя проявить. Он – габаритный форвард, приехал бы такой – big boss.

Но, повторюсь, может он наелся футболом, не знаю. Если человек хотел играть, он раньше бы объявился.