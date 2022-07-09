Агент Сафонов: «Дзюба спокойно может себя проявить в Китае. Приехал бы такой big boss»

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в китайский клуб.
– Писали, что Дзюба отказался от предложения из Китая на 2 миллиона долларов. Вброс?
– Может, кто-то подогреть хотел, но китайцы действительно могут два миллиона. Плюс у нас хорошие отношения с этой страной.
Думаю, он там спокойно мог себя проявить. Он – габаритный форвард, приехал бы такой – big boss.
Но, повторюсь, может он наелся футболом, не знаю. Если человек хотел играть, он раньше бы объявился.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: «Матч ТВ»