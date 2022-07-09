Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Появились новые подробности дела неназванного игрока клуба АПЛ, подозреваемого в изнасиловании.
По информации The Guardian, впервые футболист совершил предполагаемое преступление еще летом 2021 года.
В клубе узнали об инциденте, однако не применили никаких санкций в отношении игрока – он продолжал выходить на поле в сезоне-2021/22.
- 4 июля в северном Лондоне арестовали футболиста клуба АПЛ.
- На следующий день его отпустили под залог.
- Спортсмен подозревается в изнасиловании 20-летней девушки.
- Его имя не разглашается. Однако известно, что ему почти 30 лет, он всемирно известен, выступает за национальную сборную.
Источник: The Guardian