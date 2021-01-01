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Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Появились новые подробности дела неназванного игрока клуба АПЛ, подозреваемого в изнасиловании.

По информации The Guardian, впервые футболист совершил предполагаемое преступление еще летом 2021 года.

В клубе узнали об инциденте, однако не применили никаких санкций в отношении игрока – он продолжал выходить на поле в сезоне-2021/22.

  • 4 июля в северном Лондоне арестовали футболиста клуба АПЛ.
  • На следующий день его отпустили под залог.
  • Спортсмен подозревается в изнасиловании 20-летней девушки.
  • Его имя не разглашается. Однако известно, что ему почти 30 лет, он всемирно известен, выступает за национальную сборную.

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Источник: The Guardian

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Сегодня, 09:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +1721

    Vitaga 1 минуту назад

    эти истории с изнасилованиями уже традиция. игроки миллионеры которым 99% девушек готовы отдаться сразу вдруг становятся насильниками. скорей всего снова попытка вымогательства

    0
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    Рейтинг: +1330

    fakeid 1 час назад

    в россию нужно было бежать, как промес.

    2
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    Рейтинг: +86

    rac531 > fakeid 1 час назад

    Не бежать, как Промес, а жить, как Широков, звизда "Зенита")

    0
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    Рейтинг: +1330

    fakeid > rac531 1 час назад

    и спартака. кстати, он вчера забил спартаку. вот же позор спартаку.

    0
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    Рейтинг: +607

    Solist345345 1 час назад

    Прям викторина "Что? Где? Когда?"

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