Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Появились новые подробности дела неназванного игрока клуба АПЛ, подозреваемого в изнасиловании.

По информации The Guardian, впервые футболист совершил предполагаемое преступление еще летом 2021 года.

В клубе узнали об инциденте, однако не применили никаких санкций в отношении игрока – он продолжал выходить на поле в сезоне-2021/22.