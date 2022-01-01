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Родригао – седьмой бразильский игрок в составе «Зените»

«Зенит» объявил о переходе защитника «Сочи» Родригао.

Он стал седьмым бразильским футболистом в составе клуба из Петербурга:

  • Иван;
  • Дуглас Сантос;
  • Родригао;
  • Вендел;
  • Клаудиньо;
  • Малком;
  • Гильермо Мантуан.

В тренерском штабе Сергея Семака есть еще один бразилец – Вильям Оливейра.

30 июня бразильский нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» на правах аренды.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Родригао около 4 миллионов евро.
  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал бразильца.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: Бомбардир.ру

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