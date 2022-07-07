Родригао – седьмой бразильский игрок в составе «Зените»

«Зенит» объявил о переходе защитника «Сочи» Родригао.
Он стал седьмым бразильским футболистом в составе клуба из Петербурга:
- Иван;
- Дуглас Сантос;
- Родригао;
- Вендел;
- Клаудиньо;
- Малком;
- Гильермо Мантуан.
В тренерском штабе Сергея Семака есть еще один бразилец – Вильям Оливейра.
30 июня бразильский нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» на правах аренды.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Родригао около 4 миллионов евро.
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал бразильца.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: Бомбардир.ру