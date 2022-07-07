Родригао – седьмой бразильский игрок в составе «Зените»

«Зенит» объявил о переходе защитника «Сочи» Родригао.

Он стал седьмым бразильским футболистом в составе клуба из Петербурга:

Иван;

Дуглас Сантос;

Родригао;

Вендел;

Клаудиньо;

Малком;

Гильермо Мантуан.

В тренерском штабе Сергея Семака есть еще один бразилец – Вильям Оливейра.

30 июня бразильский нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» на правах аренды.