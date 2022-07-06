Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» не будет бороться за медали в следующем сезоне РПЛ.

– Будет ли «Спартак» бороться за медали?

– На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.