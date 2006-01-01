Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

В этом сезоне Зенит не будет чемпионом РПЛ, в чемпионате борьба развернется,
в конечном счете, между Динамо, спартаком, Локомотивом, ЦСКА и Краснодаром,
даже Муллер-Шулер не поможет Зениту.
Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» не будет бороться за медали в следующем сезоне РПЛ.
– Будет ли «Спартак» бороться за медали?
– На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.
- «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 15 июля.