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Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не сможет побороться за медали в новом сезоне РПЛ

Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» не будет бороться за медали в следующем сезоне РПЛ.

– Будет ли «Спартак» бороться за медали?

– На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.

  • «Спартак» занял 10-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +25066

    vladimir-7 1 минуту назад

    В этом сезоне Зенит не будет чемпионом РПЛ, в чемпионате борьба развернется,
    в конечном счете, между Динамо, спартаком, Локомотивом, ЦСКА и Краснодаром,
    даже Муллер-Шулер не поможет Зениту.

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    Рейтинг: +3476

    Enter2006 24 минуты назад

    Канчельскис, потому что ты уже давно канчельскис... Спорт знает не мало историй которые противоречат твоим доводам!

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