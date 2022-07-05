Медведев: «Дзюба – легенда «Зенита», но процесс изменений неизбежен»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из клуба нападающего Артема Дзюбы.

«Обновление команды – нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те.

В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова – еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените».

Расставание со значимыми людьми – это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема», – заявил Медведев.