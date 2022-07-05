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Медведев: «Дзюба – легенда «Зенита», но процесс изменений неизбежен»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из клуба нападающего Артема Дзюбы.

«Обновление команды – нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те.

В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова – еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените».

Расставание со значимыми людьми – это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема», – заявил Медведев.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Российская газета»

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Комментарии11
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    Рейтинг: -79

    diamondfan 6 минут назад

    К Туркам!

    0
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    Рейтинг: +4861

    ySS 12 минут назад

    Гы-гы)

    0
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    Рейтинг: +4004

    ziborock 32 минуты назад

    Медведев признал Дзюбу Питерской легендой!) Все, теперь не отвертитесь!)))

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    Рейтинг: +8487

    R_a_i_n > ziborock 29 минут назад

    Именно Питерская...к Спартаку ( слава богу) ни какого отношения не имеет.

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    Рейтинг: +734

    БеZуМныЙ 39 минут назад

    Дзюба хорошо отработал контракт. Знатно хрякам отгружал. Спасибо ему. Но до легенд Зенита он не дотягивает. Гыгыгы

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    Рейтинг: +8487

    R_a_i_n > БеZуМныЙ 28 минут назад

    Ваша главная легенда ,это буланов.

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    Рейтинг: +4004

    ziborock > БеZуМныЙ 28 минут назад

    Еще знатней он Азмуна топтал и правой рукой работал!
    И кто такие "легенды Зенита"?! Радимов?! Аршавин?! Быстров?! Кержаков?!
    Кержаков за 7 лет (2010-17) в Зените забил 56 мячей, а Дзюба за 7 лет (2015-22) - 85 мячей! Дзюба навсегда занял почетное место лучшего игрока Зенита всех времен!))))

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    Рейтинг: +462

    шахта Заполярная 55 минут назад

    Какие легенды такой и клуп
    зЮба, молло, грозовский и еще много "достойных", которые на долго прославили этот многоцветный клуб.

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    Рейтинг: +8487

    R_a_i_n 1 час назад

    Да еще какая легенда.., так работать рукой...

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    Рейтинг: +734

    БеZуМныЙ > R_a_i_n 38 минут назад

    Кто о чем, а Раиса о своих влажных фантазиях. Гыгыгы

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    Рейтинг: +8487

    R_a_i_n > БеZуМныЙ 31 минуту назад

    Эти влажные фантазии вы с Зюбой по ночам проповедуете!

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