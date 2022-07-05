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  • Медведев: «Дзюба – легенда «Зенита», но процесс изменений неизбежен»

Медведев: «Дзюба – легенда «Зенита», но процесс изменений неизбежен»

5 июля 2022, 18:09
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из клуба нападающего Артема Дзюбы.

«Обновление команды – нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те.

В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова – еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените».

Расставание со значимыми людьми – это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема», – заявил Медведев.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1657034925
Да еще какая легенда.., так работать рукой...
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шахта Заполярная
1657035387
Какие легенды такой и клуп зЮба, молло, грозовский и еще много "достойных", которые на долго прославили этот многоцветный клуб.
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ziborock
1657036785
Медведев признал Дзюбу Питерской легендой!) Все, теперь не отвертитесь!)))
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ySS
1657037947
Гы-гы)
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Rainmaker
1657039381
Жирков скорее легенда ЦСКА. Как-то так...
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NewLife
1657041227
Клуб, который называет своей легендой такое дерьмо, как зюба, вызывает только жалость и смех.
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