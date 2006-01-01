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Агент: «Дзюба никогда не был интересен «Фенербахче»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал информацию об интересе «Фенербахче» к экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Я пробил информацию через своих турецких друзей, близких к «Фенербахче». Так вот, Дзюба не интересен «Фенеру», и клуб никогда не был заинтересован в подписании с ним контракта.

Дзюбу в «Фенер» предлагают уже не первый раз, и в прошлый раз ответ клуба был тот же. Короче, кто-то нам подсовывает дезу регулярно, что Дзюба просто ведeт переговоры по деньгам, а на самом деле таковых не велось и не ведeтся», – написал Смирнов в телеграме.

Сообщалось, что переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик. Причина – очень высокие запросы по зарплате россиянина.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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Сегодня, 08:59
Комментарии15
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    Рейтинг: +109

    Аден 1 час назад

    дЗюпа интересен тепереча токмо кинокомпаниям, снимающим фильмы для взрослых.

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    Рейтинг: +23565

    JTherry 2 часа назад

    в Турции кончились шальные деньги, которые они зарабатывали на российских туристах... о каком "заоблачном" контракте размечтался здюпа в Фенере..? хотя это вовсе не касается агента Смирнова...

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 2 часа назад

    Да потому что бревно пиарят и выдумывают сказки. Типа "нарасхват", а реально никому не нужен. Но я знаю где действительно он может трудоустроиться - это Камеди Клаб. Или на съемки порнофильма в своём костюме дэдпула, навыки у него есть. ))

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 2 часа назад

    ты бы его статистику глянул (а не только то видео), прежде чем визжать.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 2 часа назад

    Ты в общем или последнего времени статистику? Ну сам посмотри какая у него статистика последняя. Он сдулся и нужно это признать. При чём тут визжать то. А делать фейковый пиар, что его раздирают многие клубы а он по зп им высокие условия ставит и из-за этого его пока никуда не взяли - верх наглости и цинизма.

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 1 час назад

    да, я именно про последний сезон. и получается, что не совсем он ещё сдулся. 146 минут на гол требуется. соболеву же 196. с учётом того, что по забитым пенальти 1:4.

    просто выходит так, что даже почти в 34 года он круче и 25-летнего соболева, и всех прочих спартачей. а так да - сдулся, конечно же. моё мнение таково: ещё сезон (может и два) побегает, если в турции. два-три сезона, если в китай или к арабам.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 1 час назад

    Даже сравнивать их не буду и не спорю что Артём хорошим футболистом был. Но = был. Что с ним потом стало мне непонятно, у него как будто крышу понесло, извини. Но и по делу, по данной новости, согласись, пиар на фейках его снова не красит. (( А так побегает ещё точно, но вопрос где остаётся открытым.

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 1 час назад

    и что касается именно россии, тут всё просто:
    1) он сказал, что не хочет играть у нас
    2) происки газпрома, что же ещё
    3) никто из больших клубов в стране его не возьмёт. как раз из-за зарплаты. и потому что всё хорошо только в зените. а тот же краснодар пытался на банкротство подать весной. щас, имхо, будет ситуация, при которой почти все сделают ставки на молодых воспитанников - кому нужен дзюба, которому скоро завершать карьеру, да ещё и платить, когда денег нет, все экономят.

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 1 час назад

    так в том-то и прикол, что сам он пиаром не занимается. вообще сныкался куда-то, только фотку льва запостил, тут была новость. и всё: ни слуху, ни духу. пиарят зачем-то агенты, орловы, кудряшовы, мудаки усатые типа черчесова и прочие.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 1 час назад

    Но так ли это на самом деле мы с тобой никогда не узнаем...
    1) "Он сказал" - обида? Выглядит именно так. Спортсмены так не делают, он же не легионер которые массово свалили.
    2) Так он же кичился что "на короткой ноге" с Миллером?!...
    3) Противоречит пункту 1.

    ps: просто повторюсь, мог ещё и в Зените играть, но у чувака "потекла крыша". Куда далеко ходить, Аршавин был в разы мастеровитее, но тоже "схватил звезду" так сказать и просрал карьеру, хотя мог ещё бегать и бегать в ТОП клубах.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 1 час назад

    да, абсолютно согласен, но ему то от этого лучше не будет. методы поганые берут для пиара

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 1 час назад

    мне кажется, что, раз он сныкался и сам себя нигде вообще не пиарит, интервью не даёт - хочет, чтобы его тут поскорее забыли. и, заодно, не терять времени и заняться дальнейшим трудоустройством.
    но вот этот нынешний пиар, которым занимаются другими - это уже дичь какая-то.

    каждые пару дней у какого-то журналиста возникает вопрос: а где дзюба? надо кому-нибудь позвонить, типа орлова или канчельскиса, задать вопрос, что он думает про дзюбу. и написать. потому что слово дзюба до сих пор генерирует трафика не меньше, чем зарема.

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    Рейтинг: +1312

    fakeid > Enter2006 1 час назад

    что касается зенита - не. слишком много репутационных ударов. слишком большая зарплата. много с кем ругался. дедпул. хоум-видео, орзул. терпение клуба лопнуло после генича, наверное. к тому же избавились от дзюбозависимости + набрали молодых и неплохих. алберто вообще был топ, пока не сбежал. сергеев, хоть и выглядит как бревно - но забивать начал исправно. ну а с кассьеррой теперь всё вообще тип-топ. и зарплата всего миллион.

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 1 час назад

    "мудаки усатые типа черчесова и прочие." - за это тебе поставил лайк! Тут просто бесспорно! ))

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    Рейтинг: +3450

    Enter2006 > fakeid 1 час назад

    )) Здесь ты просто подтвердил мои слова, спасибо, что у него крыша потекла, и как следствие: "слишком много репутационных ударов. слишком большая зарплата. много с кем ругался. дедпул. хоум-видео, орзул. терпение клуба лопнуло после генича, наверное. к тому же избавились от дзюбозависимости". Поживём увидим, где он "всплывёт".

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