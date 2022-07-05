Агент: «Дзюба никогда не был интересен «Фенербахче»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал информацию об интересе «Фенербахче» к экс-форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Я пробил информацию через своих турецких друзей, близких к «Фенербахче». Так вот, Дзюба не интересен «Фенеру», и клуб никогда не был заинтересован в подписании с ним контракта.

Дзюбу в «Фенер» предлагают уже не первый раз, и в прошлый раз ответ клуба был тот же. Короче, кто-то нам подсовывает дезу регулярно, что Дзюба просто ведeт переговоры по деньгам, а на самом деле таковых не велось и не ведeтся», – написал Смирнов в телеграме.

Сообщалось, что переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик. Причина – очень высокие запросы по зарплате россиянина.