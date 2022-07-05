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Половина жителей Германии против участия сборной на ЧМ-2022

5 июля 2022, 07:32
14

В Германии считают, что национальная сборная должна сняться с ЧМ-2022.

Исходя из опроса британской компании YouGov, 48% жителей Германии считают, что сборная должна сняться с турнира в Катаре из-за нарушений прав человека при подготовке к чемпионату мира и дискриминации ЛГБТ-сообщества, которое запрещено законом в стране.

За участие Германии на ЧМ-2022 высказались 28% опрошенных, 24% воздержались.

Ситуация будет рассмотрена в баварском парламенте на слушаниях Федеральной комиссии по спорту.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: OMG Bulletin
Чемпионат мира Германия
Комментарии (14)
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isakkobelini
1656997736
че получается половина Германии пид..ры
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mihail200606
1656997894
Да пусть не едут.. Украина кандидат есть...
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Enter2006
1657001213
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Если в Катаре ЛГБТ-сообщество запрещено, значит - запрещено. Не нужно везде прививать ваши "Еврогейские" ценности. Не нравится? - валите нахрен!
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ItalianFootball
1657004220
Италия, пакуй чемоданы! )))) (((((((((( Печально.
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jek718875
1657004518
Мы объявляем немчуре бойкот
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alp
1657004750
в этой новости позитив только в том, что в германии осталось еще 28% нормальных людей
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BRO_football
1657220233
Ничего страшного не случится. Повозмущаются немного и успокоятся. С Россией в 2018 году так же было. Много кто из сборных не хотел ехать в Россию. Однако, ФИФА пригрозила такими санкциями в случае отказа от участия, что желание бойкотировать ЧМ у всех сразу отпало. Так что если не хотите участвовать на ЧМ-2022, то об этом надо было думать ещё на стадии квалификации. Сливать матчи и отдавать своё место другим сборным.
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САДЫЧОК
1657313153
В , самом худшем случае , матчи Германии перенесут , в другую страну !
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житель СПб
1657347444
Как легко сделать вброс - и все ведутся. Они что, референдум проводили?! Нет, конечно. Проводили соцопрос. Среди кого? Какая выборка? Фуфло...
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ziborock
1659984097
Нечего пи-доргам в Катаре делать, дома пускай пердаки себе шлифуют!
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