Половина жителей Германии против участия сборной на ЧМ-2022

В Германии считают, что национальная сборная должна сняться с ЧМ-2022.

Исходя из опроса британской компании YouGov, 48% жителей Германии считают, что сборная должна сняться с турнира в Катаре из-за нарушений прав человека при подготовке к чемпионату мира и дискриминации ЛГБТ-сообщества, которое запрещено законом в стране.

За участие Германии на ЧМ-2022 высказались 28% опрошенных, 24% воздержались.

Ситуация будет рассмотрена в баварском парламенте на слушаниях Федеральной комиссии по спорту.