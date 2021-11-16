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Половина жителей Германии против участия сборной на ЧМ-2022

В Германии считают, что национальная сборная должна сняться с ЧМ-2022.

Исходя из опроса британской компании YouGov, 48% жителей Германии считают, что сборная должна сняться с турнира в Катаре из-за нарушений прав человека при подготовке к чемпионату мира и дискриминации ЛГБТ-сообщества, которое запрещено законом в стране.

За участие Германии на ЧМ-2022 высказались 28% опрошенных, 24% воздержались.

Ситуация будет рассмотрена в баварском парламенте на слушаниях Федеральной комиссии по спорту.

  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: OMG Bulletin

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Комментарии3
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    Рейтинг: +105

    Аден 18 минут назад

    это писТец, причина, унижают ЛГБТ-сообщество. Да их убивать надо, а не унижать.

    1
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    Рейтинг: +7421

    mihail200606 30 минут назад

    Да пусть не едут.. Украина кандидат есть...

    0
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  • ...
    Рейтинг: +277

    isakkobelini 33 минуты назад

    че получается половина Германии пид..ры

    2
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