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  • Орлов: «Как личность Дзюба достаточно примитивен. Он такой артист-артистыч, футболист-футболистыч»

Орлов: «Как личность Дзюба достаточно примитивен. Он такой артист-артистыч, футболист-футболистыч»

4 июля 2022, 21:00
14

Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

– Вы будете рады случайной встрече с Дзюбой?

– Я еe не хочу. А зачем? Как личность он мне не очень интересен – пусть не обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие фильмы смотрит – для возраста 33 лет это... (смеeтся). Ну, вы меня понимаете.

А он ведь мир для себя открывает, потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции – это часто бывает. Как в песочнице игроки там находятся и не замечают, какая жизнь вокруг.

Поэтому он мне не интересен – как личность. Я даже ни разу не брал у него интервью – не хотел. Для меня он не интересен, но понятен. Он такой артист-артистыч, футболист-футболистыч, играет хорошо. Но он хорош, когда в игре. Во всeм остальном…

Это идeт ещe с Советского Союза – стране нужно дать героя и героя вылепить. Хорошо, но какой он в жизни? Редко какой человек был идеальным. Вот так и с Дзюбой.

Мы видим в нeм игрока, пишем о спортивной стороне его жизни. А вот дальше, вы посмотрите, что у них у всех происходит, у наших звeзд. С жeнами, с деньгами, ещe с чем-то… Ну и не надо это трогать.

Правда, интернет всe любит, собирает «желтуху», но мы – те, кто серьeзно занимается освещением спорта, не должны до этого опускаться.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЮНик
1656959113
Бедный Дзюба! Закончит пинать мячик и никому ведь не будет нужен. Тренером быть не сможет по причине своего умственного развития и даже на "Срач ТВ" не возьмут "экспертом". Там даже Вовка Быстров поумнее будет. Разве что донором спермы пристроится. А скорее всего сопьется...
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NewLife
1656959446
Бомбардир полагает, что нас должно почему то интересовать, как Орлов относится к зюбе.
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Fusballer
1656960412
Да что этот Гена себе позволяет?!
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Salt-N-Pepa
1656961000
Бздюпу в пердив к лёне)
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deinego77@yandex.ru
1656961240
Вот Гена дал! А ведь недавно хвалебно о нём отзывался! А по сути всё верно. Про бразила Юрика Гена не сказал ничего ,хотя мог бы тоже добавить как староста Зенита!
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nik55
1656961306
обосрали деревянного
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Play
1656961367
Сказал Гена-Геннадий
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Plyash
1656965645
Ты,Геннадий Орлов,вообще-то непререкаемый словоблуд словоблудыч,и то,что Дзюба по жизни человек-говно,наконец-то,признал.Раньше тебе это признать опасно было,очко жим-жим,а теперь можно.Ну,и на том спасибо.Удачи тебе,марионетка...
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Беспонтий
1657030347
какое рвотное создание родом из харькова всё таки сорок пять лет его слышу и знаю а всё тоже самое крутой пи..дёж больше ничего не умеет
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