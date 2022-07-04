Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

– Вы будете рады случайной встрече с Дзюбой?

– Я еe не хочу. А зачем? Как личность он мне не очень интересен – пусть не обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие фильмы смотрит – для возраста 33 лет это... (смеeтся). Ну, вы меня понимаете.

А он ведь мир для себя открывает, потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции – это часто бывает. Как в песочнице игроки там находятся и не замечают, какая жизнь вокруг.

Поэтому он мне не интересен – как личность. Я даже ни разу не брал у него интервью – не хотел. Для меня он не интересен, но понятен. Он такой артист-артистыч, футболист-футболистыч, играет хорошо. Но он хорош, когда в игре. Во всeм остальном…

Это идeт ещe с Советского Союза – стране нужно дать героя и героя вылепить. Хорошо, но какой он в жизни? Редко какой человек был идеальным. Вот так и с Дзюбой.

Мы видим в нeм игрока, пишем о спортивной стороне его жизни. А вот дальше, вы посмотрите, что у них у всех происходит, у наших звeзд. С жeнами, с деньгами, ещe с чем-то… Ну и не надо это трогать.

Правда, интернет всe любит, собирает «желтуху», но мы – те, кто серьeзно занимается освещением спорта, не должны до этого опускаться.