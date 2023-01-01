Кубок африканских наций-2023 перенесен из-за наводнений в Кот-д’Ивуаре

Кубок африканских наций-2023 пройдет позже изначального срока.
Турнир перенесли на январь 2024 года.
Причина – климатические условия. Кубок Африки должен был пройти в Кот-д’Ивуаре с 23 июня по 23 июля 2023 года, но на страну обрушились наводнения.
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Кубок африканских наций-2023 пройдет позже изначального срока.
Турнир перенесли на январь 2024 года.
Причина – климатические условия. Кубок Африки должен был пройти в Кот-д’Ивуаре с 23 июня по 23 июля 2023 года, но на страну обрушились наводнения.