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  • Медведев объяснил, почему Суперкубок со «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге

Медведев объяснил, почему Суперкубок со «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге

3 июля 2022, 21:24
16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о недовольстве «Спартака» по поводу Суперкубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

– Не кажется ли вам, что градус напряжения вокруг игры за Суперкубок из-за высказываний близких к руководству «Спартака» людей отодвигает на второй план собственно футбол?

– Я не стану комментировать действия «Спартака». Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, не случайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.

Выбор Петербурга сделан РФС с учетом того, что ни один из московских стадионов, включая «Лужники», где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру. Все остальные разговоры – нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет.

  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.

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Источник: Bobsoccer.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (16)
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моэм
1656873704
Так и не понял зачем Медведеву понадобилось этим комментом выставлять себя идиотом в глазах всей страны ... сам он , как и все чиновники реальный дуболом ... так зачем экономит на пресс атташе ? ... да и в РФС сидят такие кретины , что до сих пор не понимают , что назначь матч Питере как и положено заблаговременно , никакого скандала не было .
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Иван Петров 1986
1656873996
Я так и не пойму он дурак или придурок? Почему праздник футбола может быть только в бомжатнике.
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NewLife
1656874791
Дурачок. Даже комментировать нет смысла.
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R_a_i_n
1656875194
А чего этот пришибленный умолчал, что Питер так-же не был заявлен.
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paracetamol
1656875607
Могли бы и в Волгограде провести... Чтобы ною меньше было!
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житель СПб
1656877259
Прочитал и оболдел... Никто не заявлялся? Без комментариев.
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Томик
1656901766
Может быть сразу вручение кубка вместо матча и пусть собравшеся смотрят концерт? К чему такие сложности - в футбол ещё играть зачем-то.
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Fusballer
1656910849
В Англии всегда в Лондоне проводят и не меняют в последний момент, хотя в Лондоне много команд. А тут решили перенести типа для разнообразия. Надо в начале сезона определять место, за год. Тогда пофиг - хоть Питер, хоть Москва, хоть Владивосток. Вообще странно, что не дали провести матч Нижнему или Казани, или другому городу, где есть современный стадион.
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zigbert
1656914093
Его оправдания поймут разве что кухарки.
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mahan
1656918464
А Питер появился в последний момент )))) Праздник футбола, его надо делать в других городах где нет больших клубов, чтобы люди пришли и увидели, что такое футбол даже по меркам РПЛ. Матч по правилам должен был пройти в Нижнем Новгороде или Казани.
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