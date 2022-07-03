Медведев объяснил, почему Суперкубок со «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о недовольстве «Спартака» по поводу Суперкубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

– Не кажется ли вам, что градус напряжения вокруг игры за Суперкубок из-за высказываний близких к руководству «Спартака» людей отодвигает на второй план собственно футбол?

– Я не стану комментировать действия «Спартака». Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, не случайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.

Выбор Петербурга сделан РФС с учетом того, что ни один из московских стадионов, включая «Лужники», где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру. Все остальные разговоры – нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет.