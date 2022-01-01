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Медведев объяснил, почему Суперкубок со «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о недовольстве «Спартака» по поводу Суперкубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

– Не кажется ли вам, что градус напряжения вокруг игры за Суперкубок из-за высказываний близких к руководству «Спартака» людей отодвигает на второй план собственно футбол?

– Я не стану комментировать действия «Спартака». Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, не случайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.

Выбор Петербурга сделан РФС с учетом того, что ни один из московских стадионов, включая «Лужники», где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру. Все остальные разговоры – нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет.

  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.

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Источник: Bobsoccer.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3506

    Иван Петров 1986 6 минут назад

    Я так и не пойму он дурак или придурок? Почему праздник футбола может быть только в бомжатнике.

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    Рейтинг: +1859

    моэм 11 минут назад

    Так и не понял зачем Медведеву понадобилось этим комментом выставлять себя идиотом в глазах всей страны ... сам он , как и все чиновники реальный дуболом ... так зачем экономит на пресс атташе ? ... да и в РФС сидят такие кретины , что до сих пор не понимают , что назначь матч Питере как и положено заблаговременно , никакого скандала не было .

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    Рейтинг: +335

    Номэд 23 минуты назад

    Этот дурачок такую ересь несёт.

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