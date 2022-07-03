Мбаппе: «Превзойти Месси и Роналду невозможно»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси лучшими игроками в мире.
«Если кто-то говорит, что добьется большего успеха, чем Месси и Роналду, то он выходит за рамки. Это недостаток осознанности.
Эти игроки несравненны, они нарушили все законы статистики», – считает Мбаппе.
- На двоих у Месси и Роналду 12 «Золотых мячей».
- Оба выигрывали со своими сборными континентальные чемпионаты.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
Источник: твиттер ESPN FC