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Вагнер Лав близок к переходу в азербайджанский «Сабах»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может продолжить карьеру в Азербайджане.

«Сабах» ведет переговоры с 38-летним футболистом о контракте до 2023 года.

Если переход состоится, то бразилец станет самым возрастным и самым высокооплачиваемым игроком азербайджанского чемпионата.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • Последний клуб форварда – датский «Мидтьюлланд».
  • «Сабах» возглавляет россиянин Мурад Мусаев, известный по работе в «Краснодаре».

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Источник: Eurostavka

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