Канчельскис: «Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал сходство «Зенита» и «ПСЖ».

«Зенит» – европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам – средний европейский клуб. Они выиграли один раз Лигу Европы, и сразу топ-клуб? Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было сказать, что это топовый европейский клуб. Они каждый год в группе занимают или третье место, или последнее. По инфраструктуре «Зенит» входит в пятерку лучших клубов Европы.

Если у них есть возможность, почему бы им не покупать много игроков? Так делало и «Динамо»: покупали много игроков, а потом отдавали в аренду. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться? Что бы мы ни говорили, каждый футболист ищет для себя лучшее место. Почему футболист не должен уезжать в Санкт-Петербург, если ему поступает достойное предложение? У него же не две жизни, у него только одна.

«Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть – покупают. У «Уфы» или «Урала» нет столько денег, они не могут позволять себе такую вальяжность», – сказал Канчельскис.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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