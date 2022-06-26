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Канчельскис: «Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ»

26 июня 2022, 23:42
9

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал сходство «Зенита» и «ПСЖ».

«Зенит» – европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам – средний европейский клуб. Они выиграли один раз Лигу Европы, и сразу топ-клуб? Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было сказать, что это топовый европейский клуб. Они каждый год в группе занимают или третье место, или последнее. По инфраструктуре «Зенит» входит в пятерку лучших клубов Европы.

Если у них есть возможность, почему бы им не покупать много игроков? Так делало и «Динамо»: покупали много игроков, а потом отдавали в аренду. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться? Что бы мы ни говорили, каждый футболист ищет для себя лучшее место. Почему футболист не должен уезжать в Санкт-Петербург, если ему поступает достойное предложение? У него же не две жизни, у него только одна.

«Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть – покупают. У «Уфы» или «Урала» нет столько денег, они не могут позволять себе такую вальяжность», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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житель СПб
1656276975
Не очень объективное интервью. Ну какой Зенит гранд по инфраструктуре? Если в смысле порядка в клубе - то да, гораздо лучше, чем в других обеспеченных российских клубах. Таких как Спартак, ЦСКА, Локо... Тогда это тоже - денежные мешки. Но - российские! Никто из них, включая Зенит, не может купить несколько игроков по 60-100 тысяч евро. Что, Зенит может купить М.Баппе, или Месси, или Неймара?! Нет, конечно. Так что - да, это средний европейский клуб. Не более того. Кстати, в Зените все это понимают и голову не задирают.
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Ловкий Бубен
1656296379
Большевики-с да-с вот так-с
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jek718875
1656304917
Мистеру Канчельскису аплодирую стоя
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Garrincha58
1656311257
мутачельскис своим ътупым балабольством уже никому не интересен
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Ziklop
1656430623
Многие сделки ради "бонусов", подтверждают слова Андрея.
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