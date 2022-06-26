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Канчельскис: «Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал сходство «Зенита» и «ПСЖ».

«Зенит» – европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам – средний европейский клуб. Они выиграли один раз Лигу Европы, и сразу топ-клуб? Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было сказать, что это топовый европейский клуб. Они каждый год в группе занимают или третье место, или последнее. По инфраструктуре «Зенит» входит в пятерку лучших клубов Европы.

Если у них есть возможность, почему бы им не покупать много игроков? Так делало и «Динамо»: покупали много игроков, а потом отдавали в аренду. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться? Что бы мы ни говорили, каждый футболист ищет для себя лучшее место. Почему футболист не должен уезжать в Санкт-Петербург, если ему поступает достойное предложение? У него же не две жизни, у него только одна.

«Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть – покупают. У «Уфы» или «Урала» нет столько денег, они не могут позволять себе такую вальяжность», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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26.06.2022 23:42
Комментарии2
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    Рейтинг: +16185

    житель СПб 2 часа назад

    Не очень объективное интервью. Ну какой Зенит гранд по инфраструктуре? Если в смысле порядка в клубе - то да, гораздо лучше, чем в других обеспеченных российских клубах. Таких как Спартак, ЦСКА, Локо... Тогда это тоже - денежные мешки. Но - российские! Никто из них, включая Зенит, не может купить несколько игроков по 60-100 тысяч евро. Что, Зенит может купить М.Баппе, или Месси, или Неймара?! Нет, конечно. Так что - да, это средний европейский клуб. Не более того. Кстати, в Зените все это понимают и голову не задирают.

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    Рейтинг: +14117

    Fusballer > житель СПб 1 час назад

    60-100 тысяч евро копейки. Любой клуб РПЛ может себе такое позволить. Хоть десяток.

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