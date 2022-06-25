Мбаппе: «Моя цель – оставить след в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей роли в клубе.

«ПСЖ» был до меня и будет после меня. У клуба есть свое лицо, а я просто добавляю свой кирпич в это здание.

Все знают, что моя цель – оставить след в истории «ПСЖ», – сказал 23-летний француз.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

За 5 сезонов он забил 171 гол и сделал 88 ассистов в 217 матчах.

В конце мая форвард заключил с клубом новый 3-летний контракт вместо перехода в «Реал».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное