Мбаппе: «Моя цель – оставить след в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей роли в клубе.
«ПСЖ» был до меня и будет после меня. У клуба есть свое лицо, а я просто добавляю свой кирпич в это здание.
Все знают, что моя цель – оставить след в истории «ПСЖ», – сказал 23-летний француз.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- За 5 сезонов он забил 171 гол и сделал 88 ассистов в 217 матчах.
- В конце мая форвард заключил с клубом новый 3-летний контракт вместо перехода в «Реал».
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Источник: RMC Sport