Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Мбаппе: «Моя цель – оставить след в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей роли в клубе.

«ПСЖ» был до меня и будет после меня. У клуба есть свое лицо, а я просто добавляю свой кирпич в это здание.

Все знают, что моя цель – оставить след в истории «ПСЖ», – сказал 23-летний француз.

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • За 5 сезонов он забил 171 гол и сделал 88 ассистов в 217 матчах.
  • В конце мая форвард заключил с клубом новый 3-летний контракт вместо перехода в «Реал».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Мбаппе назвал главную цель «ПСЖ» в новом сезоне 5
«Мбаппе продлил контракт не из-за денег. «Реал» предлагал больше «ПСЖ». Аль-Хелайфи – о Килиане 12
Мбаппе объяснил, почему хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020 2
Источник: RMC Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:54
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +5295

    TOMSON 23 минуты назад

    Я думал ему хочется след в мировом футболе оставить, а он только про ПСЖ…

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +940

    Лфшт 29 минут назад

    Так ты уже оставил - самый дорогой и мажорный актив. Игрок ну так себе. Только во Франции своей кучу забиваете.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11