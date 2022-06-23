«Манчестер Юнайтед» предлагал Погба 300 тысяч в неделю. Француз хочет больше

«Манчестер Юнайтед» пытался сохранить в составе полузащитника Поля Погба.
Клуб предлагал футболисту новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю.
29-летнего француза такие условия не устроили, и он ушел на правах свободного агента.
Ожидается, что Погба продолжит карьеру в «Ювентусе».
- В прошедшем сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах за «МЮ».
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
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Источник: Sky Sports