Овечкин должен сыграть за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Российский хоккеист Александр Овечкин должен сыграть за «Динамо» в матче с блогерской командой «Амкал», сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Новый тренерский штаб «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем обсуждает такую возможность. Овечкин давно мечтал сыграть за столичный клуб.

Матч «Динамо» – «Амкал» состоится 25 июня на «ВТБ Арене».

Овечкин – болельщик «Динамо».

Он обладатель Кубка Стэнли-2018 и 3-кратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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