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В «Зените» озвучили позицию по Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи, который покинул ЦСКА.

«Зенит» не интересуется Языджи», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что 25-летний турок после ухода из ЦСКА с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10815

    Алексей З 57 минут назад

    Хочется часто повторять слова Гинера.
    Вы дураки или дебилы , ну зачем "упакованому" Зениту этот турок ?
    Похоже новостную ленту нечем заполнить.

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    Рейтинг: +2807

    acor94 > Алексей З 35 минут назад

    Лимит на легионеров же расширили, теперь можно на банке иностранцев мариновать))

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