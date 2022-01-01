В «Зените» озвучили позицию по Языджи

Хочется часто повторять слова Гинера.
Вы дураки или дебилы , ну зачем "упакованому" Зениту этот турок ?
Похоже новостную ленту нечем заполнить.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи, который покинул ЦСКА.
«Зенит» не интересуется Языджи», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что 25-летний турок после ухода из ЦСКА с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.
- ЦСКА арендовал Языджи зимой.
- Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.
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