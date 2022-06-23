В «Зените» озвучили позицию по Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи, который покинул ЦСКА.

«Зенит» не интересуется Языджи», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что 25-летний турок после ухода из ЦСКА с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ.

ЦСКА арендовал Языджи зимой.

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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