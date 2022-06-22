Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» не играть в Лиге чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи посоветовал «Реалу» не выступать в Лиге чемпионов, если клуб хочет играть в Суперлиге. Ранее президент мадридцев Флорентино Перес сказал, что Суперлига еще жива.

– Суперлига еще жива, если верить трем ее основателям: «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне». Вы согласны?

– Для меня она уже мертва. Странно, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов, но при этом он не хочет там играть. Если вы недовольны – не играйте. Это лучший турнир в мире, и я не знаю, почему испанские болельщики против ЛЧ.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

До сих пор не отказались от участия в Суперлиге только три команды: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное