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Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» не играть в Лиге чемпионов

22 июня 2022, 10:24
3

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи посоветовал «Реалу» не выступать в Лиге чемпионов, если клуб хочет играть в Суперлиге. Ранее президент мадридцев Флорентино Перес сказал, что Суперлига еще жива.

– Суперлига еще жива, если верить трем ее основателям: «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне». Вы согласны?

– Для меня она уже мертва. Странно, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов, но при этом он не хочет там играть. Если вы недовольны – не играйте. Это лучший турнир в мире, и я не знаю, почему испанские болельщики против ЛЧ.

  • О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге только три команды: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Источник: Marca
Лига чемпионов Реал ПСЖ
Комментарии (3)
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Lipatoff
1655884022
Чего эта обезьяна может понимать, когда спонсор его клуба государственная нефть
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