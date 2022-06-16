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Перес: «Конечно, Суперлига еще жива»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о перспективах Суперлиги.

«Конечно, проект еще жив. Прямо сейчас есть дело в суде Люксембурга, скоро будет слушание. По его итогам вынесут решение по вопросам, которые мы подняли.

Мы считаем, что имеем право в рамках европейского сообщества организовывать соревнования. Сейчас УЕФА – монополист, но необходима конкуренция», – сказал Перес.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1078

    Andrew01 7 минут назад

    Даже знаю кто будет спонсором Суперлиги)))))))))

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