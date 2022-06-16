Перес: «Конечно, Суперлига еще жива»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о перспективах Суперлиги.
«Конечно, проект еще жив. Прямо сейчас есть дело в суде Люксембурга, скоро будет слушание. По его итогам вынесут решение по вопросам, которые мы подняли.
Мы считаем, что имеем право в рамках европейского сообщества организовывать соревнования. Сейчас УЕФА – монополист, но необходима конкуренция», – сказал Перес.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Marca