Перес: «Конечно, Суперлига еще жива»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о перспективах Суперлиги.

«Конечно, проект еще жив. Прямо сейчас есть дело в суде Люксембурга, скоро будет слушание. По его итогам вынесут решение по вопросам, которые мы подняли.

Мы считаем, что имеем право в рамках европейского сообщества организовывать соревнования. Сейчас УЕФА – монополист, но необходима конкуренция», – сказал Перес.