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  • Орлов назвал лучшего российского футболиста за последние 30 лет

Орлов назвал лучшего российского футболиста за последние 30 лет

21 июня 2022, 10:59
23

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина лучшим футболистом России за последние 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.

Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это всe Аршавин, он участвовал во всeм. И сколько удовольствия он нам доставил.

Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который ещe и забивает», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань».
  • В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». Больше это не удавалось никому.
  • Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2008 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (23)
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Кирилл Михайлов
1655799805
Здесь без вариантов. Пиковый Аршавин мог в любом клубе мира играть
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1655801697
За последние 35 лет -- Добровольский.
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САДЫЧОК
1655803220
Аршавин ! Не только , в плане игры , но и в одаренности и таланте ! Мог бы быть и лучше , но лень и голова помешали ему !
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каа
1655804405
Однозначно Акинфеев, но Аршавин в тройке... третий Игнашевич
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paracetamol
1655804497
Керж не хуже был!
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Давид59
1655805247
Всё верно. На пике формы Аршавин творил на поле чудеса. Но вот насчёт АПЛ Геннадий Сергеевич не прав. До АПЛ "дотянулись" ещё несколько наших футболистов. Канчельскис, Павлюченко, Биля тоже "дотягивался". А Харин где играл? Тоже там.
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somn
1655806375
Вот в этом я с Орловым согласен.
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neveldomha
1655807292
А Юра Жирков дотянул до Челси и при том стал чемпионом АПЛ. Аршавин запомнился лишь покером в ворота Ливера и пожалуй, что все. Хотя, безусловно, по технике владения мячом, видения поля, он был лучшим. Мне кажется, попади он в испанский чемпионат, то точно раскрылся бы по новому.
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Fusballer
1655811222
Какой, нафиг, Аршавин. Только Дзюба!
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paracetamol
1655832251
Помнится как наши Голландцев с его помощью надрали на ЧЕ. Вот это была игра!
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