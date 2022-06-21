Орлов назвал лучшего российского футболиста за последние 30 лет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина лучшим футболистом России за последние 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.

Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это всe Аршавин, он участвовал во всeм. И сколько удовольствия он нам доставил.

Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который ещe и забивает», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань».

В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». Больше это не удавалось никому.

Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2008 году.

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