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Орлов назвал лучшего российского футболиста за последние 30 лет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина лучшим футболистом России за последние 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся.

Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Это всe Аршавин, он участвовал во всeм. И сколько удовольствия он нам доставил.

Вот сейчас Клаудиньо играет в «Зените», и его роль похожа на ту, что была у Аршавина. Это созидатель игры, который ещe и забивает», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань».
  • В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». Больше это не удавалось никому.
  • Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2008 году.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:59
Комментарии17
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    Рейтинг: +4394

    neveldomha 57 минут назад

    А Юра Жирков дотянул до Челси и при том стал чемпионом АПЛ. Аршавин запомнился лишь покером в ворота Ливера и пожалуй, что все. Хотя, безусловно, по технике владения мячом, видения поля, он был лучшим. Мне кажется, попади он в испанский чемпионат, то точно раскрылся бы по новому.

    1
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    Рейтинг: +527

    somn 1 час назад

    Вот в этом я с Орловым согласен.

    0
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    Рейтинг: +5662

    Давид59 1 час назад

    Всё верно. На пике формы Аршавин творил на поле чудеса. Но вот насчёт АПЛ Геннадий Сергеевич не прав. До АПЛ "дотянулись" ещё несколько наших футболистов. Канчельскис, Павлюченко, Биля тоже "дотягивался". А Харин где играл? Тоже там.

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    Рейтинг: +512

    SpartakMoskwa > Давид59 40 минут назад

    Юру Жиркова забыли еще добавить, тоже не плохо отыгрывал за Челси

    0
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    Рейтинг: +16414

    paracetamol 1 час назад

    Керж не хуже был!

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    Рейтинг: +1282

    каа 1 час назад

    Однозначно Акинфеев, но Аршавин в тройке... третий Игнашевич

    1
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    Рейтинг: +9262

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Аршавин ! Не только , в плане игры , но и в одаренности и таланте !
    Мог бы быть и лучше , но лень и голова помешали ему !

    1
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    Рейтинг: +10764

    Алексей З 2 часа назад

    Ну здесь всё от личных симпатий.
    За 30 лет ?
    По-мне Илья Цымбаларь был лучшим. Аршавин , надо признать тоже хорош , но вот тут как раз личное восприятие.

    1
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    Рейтинг: +989

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

    За последние 35 лет -- Добровольский.

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    Рейтинг: +1156

    Дубина 2 часа назад

    Бомж бомжа своего похвалит,а как быть по другому?

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    Рейтинг: +7670

    vladik12 > Дубина 2 часа назад

    Никак. Ибо Гена прав.

    1
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    Рейтинг: +10

    Аден 2 часа назад

    гендос, а вот например А.Канчельскис в АПЛ и по дольше и по круче Аршавена играл.

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    Рейтинг: +1156

    Дубина > Аден 2 часа назад

    Тот же Павлюченко в ТТХ по круче играл)

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    Рейтинг: +5161

    AtticusFinch > Аден 1 час назад

    НЕ сравнивай жопу с пальцем))Канчельскис и за сборную то 30 матчей с небольшим сыграл - то есть его почти не вызывали))а ты его в лучшие за 30 лет ставишь)) покруче Аршавина играл?В опросе «Франс Футбола», определившем лауреата «Золотого мяча» и лучшего игрока года, лидер сборной России занял высоченное шестое место – сразу после Роналду, Месси и чемпионов континента Торреса, Касильяса ( 2008) Какой на хер Канчельскис -что ты несёшь?

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    Рейтинг: +10

    Аден > AtticusFinch 1 час назад

    Паря, ты сам то, что несёшь, часом не яйца?
    Андрей Канчельскис - лучший россиянин в истории чемпионата Англии. Именно он победил в номинации телеканала beIN Sports, транслирующего матчи Премьер-лиги. В топ-3 также попали Андрей Аршавин с Алексеем Смертиным, а замкнули первую пятерку Роман Павлюченко и Юрий Жирков.
    Выбор экспертов вовсе не случаен. В 90-х Канчельскис был одним из лидеров великого "Манчестер Юнайтед", который тренировал легендарный сэр Алекс Фергюсон. За четыре года на "Олд Траффорд" россиянин завоевал семь трофеев, в том числе - два чемпионских.
    Но вы с орловым, видимо больше разбираетесь.

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