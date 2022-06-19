Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Канчельскис: «Наш футбол в яме. «Зенит» – чемпион России сезона-2022/23»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» уверенно выиграет следующий розыгрыш РПЛ.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать: наш футбол в яме.

«Зенит» – самый сильный, он – чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно!

25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас – ниже среднего. Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», – сказал Канчельскис.

  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
  • «Зенит» выигрывает чемпионат четырежды подряд.

Новости по теме
Агент защитника сборной Парагвая отреагировал на информацию об интересе «Зенита»
«Зенит» хочет купить защитника сборной Парагвая 10
Вратарь «Юргордена» Васютин: «После 24 февраля шведы ко мне относятся позитивно, по-доброму. Все открыты и готовы помочь»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

19.06.2022 22:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14457

    NewLife 31 минуту назад

    "Очевидными глазами видно!"))))) Если у тебя проблемы с русским языком, не выставляй свое косноязычие на публику.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11