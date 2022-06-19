Канчельскис: «Наш футбол в яме. «Зенит» – чемпион России сезона-2022/23»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» уверенно выиграет следующий розыгрыш РПЛ.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать: наш футбол в яме.

«Зенит» – самый сильный, он – чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно!

25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас – ниже среднего. Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», – сказал Канчельскис.