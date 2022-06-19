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  • Слуцкий: «Может, завтра примут решение, что все русские игроки «Рубина» могут покинуть команду»

Слуцкий: «Может, завтра примут решение, что все русские игроки «Рубина» могут покинуть команду»

19 июня 2022, 18:08
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил на фоне ситуации с весенним отъездом легионеров из Казани. Он предположил, что такое же разрешение получат и россияне.

«Всякое может быть впереди. Может, завтра примут решение, что русским игрокам можно бессрочно покидать команду или приостанавливать контракт. И мы подумаем: «Блин, мы сделали ставку на россиян, а они все ушли из нашего клуба», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам минувшего сезона.
  • Казанцы уже подписали ряд новичков для сезона ФНЛ.
  • Турнир стартует в июле.

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Источник: ютуб-канал интернет-газеты «Реальное время»
Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Юрэс
1655658402
Закусывать надо
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Вомбат
1655660293
По-моему чувство юмора в любой ситуации - хорошее дело. Только глупо Слуцкий пошутил, так как насчет россиян в УЕФА ничего решать не могут. А те кто могут, скорее примут решение, что россияне НЕ могут покинуть команду даже если их контракт истек. А кто покинет, получит от 5 до 15. В зависимости от команды.
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Fialet
1655660752
И тренер полный ноль, и юморист стал совсем хреновый.
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