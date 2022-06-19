Слуцкий: «Может, завтра примут решение, что все русские игроки «Рубина» могут покинуть команду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил на фоне ситуации с весенним отъездом легионеров из Казани. Он предположил, что такое же разрешение получат и россияне.

«Всякое может быть впереди. Может, завтра примут решение, что русским игрокам можно бессрочно покидать команду или приостанавливать контракт. И мы подумаем: «Блин, мы сделали ставку на россиян, а они все ушли из нашего клуба», – сказал Слуцкий.