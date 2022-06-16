Перес: «Барса» и «Реал» – две лучшие команды мира. Мы хотим, чтобы каталонцы двигались вперед»

Президент «Реала» Флорентино Перес о финансовых трудностях «Барселоны».

«Барса» – один из величайших клубов мира, который стоит от 4 до 5 миллиардов евро. Она может находиться в сложной экономической ситуации, но у нее есть возможности для того, чтобы двигаться вперед. Мы все этого хотим.

«Барса» – великий клуб. «Реал» и «Барселона» – две лучшие команды мира. Эль Класико смотрят 600 миллионов человек», – сказал Перес.