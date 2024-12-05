Стало известно количество клубов, заинтересованных в участии в Суперлиге

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил на генеральной ассамблее клуба, что работа по организации Суперлиги продолжается. По данным Mundo Deportivo, представители турнира провели переговоры с более чем сотней клубов Европы. Около 60 из них уже заявили о своем желании участвовать в проекте.

Согласно новому формату, турнир будет разделен на три дивизиона. В высшем («Звездном») должны принять участие 16 клубов из топ-5 лиг, во втором («Золотом») – еще 16, в третьем («Синем») – 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.