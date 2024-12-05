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    • Стало известно количество клубов, заинтересованных в участии в Суперлиге

    Стало известно количество клубов, заинтересованных в участии в Суперлиге

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил на генеральной ассамблее клуба, что работа по организации Суперлиги продолжается. По данным Mundo Deportivo, представители турнира провели переговоры с более чем сотней клубов Европы. Около 60 из них уже заявили о своем желании участвовать в проекте.

    Согласно новому формату, турнир будет разделен на три дивизиона. В высшем («Звездном») должны принять участие 16 клубов из топ-5 лиг, во втором («Золотом») – еще 16, в третьем («Синем») – 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

    • Изначально в проект Суперлиги входили 12 клубов. Из него не вышли только «Реал» и «Барселона».
    • В декабре прошлого года суд Европейского союза постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    05.12.2024 16:36
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    Комментарии (1)
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    GREY DM
    1733409140
    Им надо туда зенит позвать. Сразу 2-х зайцев убьют: и спонсор появится, и лишний раз фифе с уефой по мордасам дадут)))
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