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Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022. Франция и Англия – вне топ-5 по версии The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовала рейтинг фаворитов ЧМ-2022.

Главным фаворитом турнира стала Аргентина. Второе место в рейтинге занимает Бразилия, третье – Испания.

Действующий чемпион мира Франция занимает шестую строчку. Финалист Евро-2020 Англия замкнула топ-10, который педставлен ниже:

  1. Аргентина
  2. Бразилия
  3. Испания
  4. Нидерланды
  5. Германия
  6. Франция
  7. Дания
  8. Бельгия
  9. Португалия
  10. Англия

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уже определились все участники турнира.

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Источник: The Guardian

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