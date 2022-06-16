Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022. Франция и Англия – вне топ-5 по версии The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовала рейтинг фаворитов ЧМ-2022.
Главным фаворитом турнира стала Аргентина. Второе место в рейтинге занимает Бразилия, третье – Испания.
Действующий чемпион мира Франция занимает шестую строчку. Финалист Евро-2020 Англия замкнула топ-10, который педставлен ниже:
- Аргентина
- Бразилия
- Испания
- Нидерланды
- Германия
- Франция
- Дания
- Бельгия
- Португалия
- Англия
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Уже определились все участники турнира.
Источник: The Guardian