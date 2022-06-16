Аргентина – главный фаворит ЧМ-2022. Франция и Англия – вне топ-5 по версии The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовала рейтинг фаворитов ЧМ-2022.

Главным фаворитом турнира стала Аргентина. Второе место в рейтинге занимает Бразилия, третье – Испания.

Действующий чемпион мира Франция занимает шестую строчку. Финалист Евро-2020 Англия замкнула топ-10, который педставлен ниже:

Аргентина Бразилия Испания Нидерланды Германия Франция Дания Бельгия Португалия Англия

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уже определились все участники турнира.