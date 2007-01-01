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Федотов: «Примеры Газзаева и Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о стремлении долго работать в московском клубе.

«В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше.

Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно – значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать.

Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем», – заявил Федотов.

  • Тренер перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Он заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +279

    Slavan62 1 час назад

    Смотри у Слуцкого не научись как играть в ФНЛ

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    Рейтинг: +2135

    Январь 59 1 час назад

    Ох боюсь я за ЦСКА, как бы в Новогоднюю ночь не сменили Федотова. Успех одного сезона с игроками Сочи- это ещё не успех.

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