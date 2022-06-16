Федотов: «Примеры Газзаева и Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о стремлении долго работать в московском клубе.

«В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше.

Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно – значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать.

Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем», – заявил Федотов.