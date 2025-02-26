Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Жду интриги и надеюсь, что она будет. Не только в очковом эквиваленте, как сейчас, когда команды идут очень плотно.

Хочется стабильной и уверенной игры, хотя прошлый год, наоборот, всех потряс развязкой, когда все решалось на последних минутах. Хочется стабильной, уверенной игры от наших флагманов.

Очень интересно то, как преобразится ЦСКА с новой схемой, если они с ней войдут в этот отрезок чемпионата.

Хочется посмотреть на развитие борьбы за выживание. В общем, интриг предостаточно.

Не хочу конкретизировать по игрокам, тренерам и командам, а просто объять все это одним словом – интрига. Нас ждут очень яркие 12 туров.

Кто заберет титул? Я думаю, что «Зенит». Мне кажется, если петербуржцы хотят, если они хорошо готовы и находятся в прайме, то это реально самая сильная и сбалансированная команда.

Есть, конечно, «Краснодар», который стабилен в плане состава, но, мне кажется, все равно чего-то чемпионского команде не хватает. У «Зенита» это есть.

Если сине-бело-голубые включат максимальные обороты, то возьмут свое. А «Спартак»… остается «Спартаком», – заявил Генич.

Новости по теме
Генич одним словом описал уход Карпина из «Ростова» 13
Генич обратил внимание на фамилию футболистки сборной Индии: «И как тут быть комментатору?» 16
Генич одним словом описал итоги жеребьевки 1/8 финала ЛЧ 2
Источник: «Советский спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:45
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1740586068
чем остаётся спартаг - ответит кокорин)
Ответить
...короче
1740587958
...скажите уже этому шлимазла, чтоб своими вспученными прогнозами не делал нам тут всем испорченный атмосфэр...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 