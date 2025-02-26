Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«Жду интриги и надеюсь, что она будет. Не только в очковом эквиваленте, как сейчас, когда команды идут очень плотно.

Хочется стабильной и уверенной игры, хотя прошлый год, наоборот, всех потряс развязкой, когда все решалось на последних минутах. Хочется стабильной, уверенной игры от наших флагманов.

Очень интересно то, как преобразится ЦСКА с новой схемой, если они с ней войдут в этот отрезок чемпионата.

Хочется посмотреть на развитие борьбы за выживание. В общем, интриг предостаточно.

Не хочу конкретизировать по игрокам, тренерам и командам, а просто объять все это одним словом – интрига. Нас ждут очень яркие 12 туров.

Кто заберет титул? Я думаю, что «Зенит». Мне кажется, если петербуржцы хотят, если они хорошо готовы и находятся в прайме, то это реально самая сильная и сбалансированная команда.

Есть, конечно, «Краснодар», который стабилен в плане состава, но, мне кажется, все равно чего-то чемпионского команде не хватает. У «Зенита» это есть.

Если сине-бело-голубые включат максимальные обороты, то возьмут свое. А «Спартак»… остается «Спартаком», – заявил Генич.