«Сити» представил Холанда, обыграв его детское фото в футболке клуба

Нападающий Эрлинг Холанд сегодня подписал контракт с «Манчестер Сити».
Клуб АПЛ объявил о выкупе форварда из дортмундской «Боруссии» еще в мае, но представил его только сейчас. И сделал это оригинально – обыграв детское фото норвежца. На нем юный Холанд сидит на диване в футболке «Сити» сезона-2008/09.
Холанд в детстве болел за «Сити», так как там играл его отец – Альф-Инге Холанд.
Отец Холанда перешел в «Манчестер Сити» 13 июня 2000 года – ровно 22 года назад.
- «Сити» выкупил Холанда за 75 миллионов евро.
- Форвард забил 86 голов и сделал 23 ассиста в 89 матчах за «Боруссию».
Источник: «Бомбардир»