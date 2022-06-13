«Сити» представил Холанда, обыграв его детское фото в футболке клуба

Нападающий Эрлинг Холанд сегодня подписал контракт с «Манчестер Сити».

Клуб АПЛ объявил о выкупе форварда из дортмундской «Боруссии» еще в мае, но представил его только сейчас. И сделал это оригинально – обыграв детское фото норвежца. На нем юный Холанд сидит на диване в футболке «Сити» сезона-2008/09.

Холанд в детстве болел за «Сити», так как там играл его отец – Альф-Инге Холанд.

Отец Холанда перешел в «Манчестер Сити» 13 июня 2000 года – ровно 22 года назад.