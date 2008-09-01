Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

«Сити» представил Холанда, обыграв его детское фото в футболке клуба

Нападающий Эрлинг Холанд сегодня подписал контракт с «Манчестер Сити».

Клуб АПЛ объявил о выкупе форварда из дортмундской «Боруссии» еще в мае, но представил его только сейчас. И сделал это оригинально – обыграв детское фото норвежца. На нем юный Холанд сидит на диване в футболке «Сити» сезона-2008/09.

Холанд в детстве болел за «Сити», так как там играл его отец – Альф-Инге Холанд.

Отец Холанда перешел в «Манчестер Сити» 13 июня 2000 года – ровно 22 года назад.

  • «Сити» выкупил Холанда за 75 миллионов евро.
  • Форвард забил 86 голов и сделал 23 ассиста в 89 матчах за «Боруссию».

Новости по теме
Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»
Холанд – третий в списке самых дорогих трансферов в истории «Сити» 1
Холанд подписал с «Манчестер Сити» контракт до 2027 года 3
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:00
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +157

    Yellow 91 17 минут назад

    Тот случай когда мечты сбываются)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6725

    Из Твери Леха 46 минут назад

    наконец-то возьмут ЛЧ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1809

    Maxi_7 49 минут назад

    Да-да... с детства за Сити... знаем мы таких...))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11