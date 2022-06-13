Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о подписании контракта с английским клубом.

«Для меня и моей семьи это день гордости. Я всегда смотрел матчи «Сити», и мне нравилось делать это в последние сезоны.

Нельзя не восхищаться стилем игры команды. Они создают много голевых моментов, что идеально подходит мне.

В «Манчестер Сити» очень много футболистов мирового уровня, а Гвардиола входит в число лучших тренеров в истории.

Поэтому, думаю, я оказался в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться.

Уверен, что смогу делать это здесь. Это важный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонки», – сказал норвежец.