Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о подписании контракта с английским клубом.
«Для меня и моей семьи это день гордости. Я всегда смотрел матчи «Сити», и мне нравилось делать это в последние сезоны.
Нельзя не восхищаться стилем игры команды. Они создают много голевых моментов, что идеально подходит мне.
В «Манчестер Сити» очень много футболистов мирового уровня, а Гвардиола входит в число лучших тренеров в истории.
Поэтому, думаю, я оказался в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться.
Уверен, что смогу делать это здесь. Это важный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонки», – сказал норвежец.
- Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.
- Он заключил с новым клубом контракт до 2027 года.
- В предыдущей команде за 2,5 сезона форвард забил 86 голов и сделал 23 ассиста в 89 матчах.
Источник: сайт «Манчестер Сити»