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Агент Маньяков: «Топ-клуб Серии А просил меня поговорить с Дзюбой, но Артем обещал Миллеру остаться в «Зените»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Артема Дзюбы в итальянский топ-клуб.

– Главной интригой пока выглядит история Дзюбы – где он в итоге окажется. Турция – реальный вариант?

– Реальный. Артем еще в хорошей форме для своего возраста. Плюс он мотивирован доказать, что он по-прежнему как футболист что-то из себя представляет.

– Видите его в составе турецкого топ-клуба?

– Да. Послушайте, он классный футболист. Ко мне коллеги из Италии несколько лет назад обращались, говорили, что один из топ-клубов Серии А, команда с историей, именем, ищет большого форварда.

Они спрашивали: «Ты можешь поговорить с Дзюбой? Интересно ему это или нет?». Я ездил в Питер, встретился с Артемом.

Мы общались с Игорем Смольниковым, и Дзюба подошел. Но он сказал: «Нет, Саш, я слово (Алексею) Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом». Больше не смотрю в Европу, обещал». Так тема и закрылась.

Не удивлен интересом к Дзюбе. Габаритных форвардов в мире мало, таких техничных и, самое главное, результативных – тем более.

Плюс Дзюба еще и умный футболист, за годы он в этом сильно прибавил. Поэтому Артем вполне может оказаться в турецком топе.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7804

    R_a_i_n 3 часа назад

    Короче Милан хотел Зюбу. Зюба - патриот!

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    Рейтинг: +6911

    nik55 3 часа назад

    Александр Маньяков------сколько тебе деревянный заплатил за эту сказку

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    Рейтинг: +971

    Hoahin 3 часа назад

    "техничных", ахахахахах. К Дрочбе это слово никак не относится, эра Питеров Краучей давно прошла, где вся тактика сводится, дать навес на шпалу, а он там растолкает и ударит))

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    Рейтинг: +4306

    mopecekca 3 часа назад

    техничный, умный......******

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