Агент Маньяков: «Топ-клуб Серии А просил меня поговорить с Дзюбой, но Артем обещал Миллеру остаться в «Зените»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Артема Дзюбы в итальянский топ-клуб.

– Главной интригой пока выглядит история Дзюбы – где он в итоге окажется. Турция – реальный вариант?

– Реальный. Артем еще в хорошей форме для своего возраста. Плюс он мотивирован доказать, что он по-прежнему как футболист что-то из себя представляет.

– Видите его в составе турецкого топ-клуба?

– Да. Послушайте, он классный футболист. Ко мне коллеги из Италии несколько лет назад обращались, говорили, что один из топ-клубов Серии А, команда с историей, именем, ищет большого форварда.

Они спрашивали: «Ты можешь поговорить с Дзюбой? Интересно ему это или нет?». Я ездил в Питер, встретился с Артемом.

Мы общались с Игорем Смольниковым, и Дзюба подошел. Но он сказал: «Нет, Саш, я слово (Алексею) Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом». Больше не смотрю в Европу, обещал». Так тема и закрылась.

Не удивлен интересом к Дзюбе. Габаритных форвардов в мире мало, таких техничных и, самое главное, результативных – тем более.

Плюс Дзюба еще и умный футболист, за годы он в этом сильно прибавил. Поэтому Артем вполне может оказаться в турецком топе.