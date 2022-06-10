Тренер «Факела»: «Мне близки идеи Клоппа»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко назвал тренера из АПЛ, который ему нравится больше всего.

«Мне близки идеи Клоппа – у него интересный агрессивный футбол, который он ставил еще в «Боруссии».

У меня есть несколько папок для работы, по которым я раскидываю идеи, подмеченные в просмотренных матчах. Естественно, читаю много литературы, общаюсь с другими тренерами.

Хожу на матчи – стараюсь занимать места, где нужно поменьше общаться, чтобы сосредоточиться на футболе. После игры записываю какие-то детали в блокнот. Если что-то понравилось – пересматриваю эти моменты с тактической камеры.

Необходимо постоянно развиваться. Если любой тренер остановится в своем развитии, будет доволен собой, жизнь его рано или поздно «нахлобучит». Как и обычного человека», – сказал Василенко.