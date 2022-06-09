Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт»)

Топ-клуб из Турции заинтересован в подписании контракта с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«У Артема Дзюбы появились предложения из чемпионата Турции, в его приезде заинтересован турецкий топ-клуб.
От команд РПЛ Артем пока так и не получил предложение, которое его бы устроило полностью. До сих пор Дзюба надеялся играть в России», – сообщил источник «Р-Спорту».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: «Р-Спорт»