Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт»)

Топ-клуб из Турции заинтересован в подписании контракта с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У Артема Дзюбы появились предложения из чемпионата Турции, в его приезде заинтересован турецкий топ-клуб.

От команд РПЛ Артем пока так и не получил предложение, которое его бы устроило полностью. До сих пор Дзюба надеялся играть в России», – сообщил источник «Р-Спорту».