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Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт»)

Топ-клуб из Турции заинтересован в подписании контракта с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У Артема Дзюбы появились предложения из чемпионата Турции, в его приезде заинтересован турецкий топ-клуб.

От команд РПЛ Артем пока так и не получил предложение, которое его бы устроило полностью. До сих пор Дзюба надеялся играть в России», – сообщил источник «Р-Спорту».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Р-Спорт»

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