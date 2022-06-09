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Дзюба начал переговоры с турецким топ-клубом («Р-Спорт»)

9 июня 2022, 00:51
6

Топ-клуб из Турции заинтересован в подписании контракта с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У Артема Дзюбы появились предложения из чемпионата Турции, в его приезде заинтересован турецкий топ-клуб.

От команд РПЛ Артем пока так и не получил предложение, которое его бы устроило полностью. До сих пор Дзюба надеялся играть в России», – сообщил источник «Р-Спорту».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Томик
1654747173
А кто этому престарелому дурачку в России даст денег столько, чтобы его устроило?
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Fusballer
1654751246
Отличная новость! Для топ-игрока только топ-клуб!
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paracetamol
1654754029
Зюба в сарае, оригинально-с-с-с!
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portero
1654756113
С его то жадностью и в Турцию не возьмут... Как быстро к нему придет осознание того, что лучшие времена давно прошли...
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Garrincha58
1654775327
думаю больше ляма ему вряд ли удастся выбить ну и плюс бонусы и премиальные так что полтора удастся наскрести и то при хорошей игре и забиванием голов
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