«Ман Сити» предложил «Реалу» купить Стерлинга. У него плохие отношения с Гвардиолой

«Манчестер Сити» предложил «Реалу» приобрести нападающего Рахима Стерлинга.
По информации AS, 27-летний англичанин недоволен своим положением в клубе. У него плохие отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
«Ман Сити» может продать Стерлинга по заниженной цене, однако «Реал» не заинтересован в трансфере.
- Контракт Стерлинга с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Стерлинг забил 17 голов и отдал 9 ассистов в 47 матчах.
Источник: AS