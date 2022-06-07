«Ман Сити» предложил «Реалу» купить Стерлинга. У него плохие отношения с Гвардиолой

«Манчестер Сити» предложил «Реалу» приобрести нападающего Рахима Стерлинга.

По информации AS, 27-летний англичанин недоволен своим положением в клубе. У него плохие отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Ман Сити» может продать Стерлинга по заниженной цене, однако «Реал» не заинтересован в трансфере.