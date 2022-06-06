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  • «Есть рефери из Казахстана». Аршавин – о желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

«Есть рефери из Казахстана». Аршавин – о желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

6 июня 2022, 23:13
8

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на предложение «Спартака» пригласить иностранного судью на матч за Суперкубок России.

«Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю.

Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра, означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана.

Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке», – сказал Аршавин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1654548036
А че так газовые засуетились на счет судейства. Что опять мешкова с ивановым хотите поставить еще вилкова верните.
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mutabor0992
1654549811
А че это недомерок засуетился?Он вроде как заинтересованное лицо.
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Дядя Серёжа
1654564341
Как? он Токаеву полномочия сдал.
Ответить
моэм
1654573192
Приглашение иностранцев конечно позор для наших судей . точнее судейской братвы , кормящихся из рук газпрома.
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paracetamol
1654584966
Понится, на одном из ЧМ судил узбек, и как судил!!!
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zigbert
1654601027
Сразу определился с самыми лучшими судьями.
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