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«Есть рефери из Казахстана». Аршавин – о желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на предложение «Спартака» пригласить иностранного судью на матч за Суперкубок России.

«Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю.

Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра, означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана.

Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке», – сказал Аршавин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

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Источник: Sport24

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06.06.2022 23:13
Комментарии3
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    Рейтинг: +3930

    mutabor0992 4 минуты назад

    А че это недомерок засуетился?Он вроде как заинтересованное лицо.

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    Рейтинг: +377

    шахта Заполярная 34 минуты назад

    А че так газовые засуетились на счет судейства. Что опять мешкова с ивановым хотите поставить еще вилкова верните.

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    Рейтинг: +450

    fakeid > шахта Заполярная 18 минут назад

    ничё, что косорылые уже неделю визжат, как твоя мамка, лишь бы поставить своего судью на этот матч (гея из европы, разумеется)

    0
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