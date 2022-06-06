«Есть рефери из Казахстана». Аршавин – о желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на предложение «Спартака» пригласить иностранного судью на матч за Суперкубок России.

«Меня могут обвинить в предвзятости. Но когда приглашение иностранных арбитров практиковалось в нулевых, я был за, а сейчас не вижу, что кто-то из команд пользуется благосклонностью судей. Я искренне так считаю.

Сейчас должны судить наши российские арбитры. Тем более, с учетом VAR, вероятность ошибки минимальна. Мне кажется, наши оппоненты слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет.

Приглашение иностранного арбитра, означает недоверие к нашим судьям со стороны клубов. Но если так хочется, можно пригласить Артема Кучина из Казахстана.

Он рефери ФИФА. Квалифицированный судья, на мой взгляд. Но это только в экстраординарном порядке», – сказал Аршавин.