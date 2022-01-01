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Месси – после пента-трика в ворота Эстонии: «Мы не могли закрыть сезон лучше»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после разгромной победы над Эстонией в товарищеском матче.

  • Аргентинцы победили со счетом 5:0.
  • Все пять голов забил Месси. Это 2-й пента-трик в его карьере.
  • Ранее команда обыграла Италию (3:0) в Финалиссиме.

«Мы не могли закрыть сезон лучше. Мы выиграли Финалиссиму, а сегодня провели ещe матч в подготовке к чемпионату мира. Ещe раз спасибо всем, кто пришeл на поле, и тем, кто следит за нами издалека.

Мы собираемся отдохнуть несколько дней и очень скоро вернeмся! Обнимаю всех!» – написал Месси в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 09:47
Комментарии5
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    Рейтинг: +1758

    Maxi_7 11 минут назад

    Новость, конечно, огонь... 5 мячей в товарищеском матче... да ещё и в ворота не абы кого, а в ворота самой грозной Эстонии... интересно, а сколько пента-триков Месси сделает на ЧМ...

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    Рейтинг: +2187

    Аристократ Олжик 21 минуту назад

    В следующий раз, завершите сезон матчем с грозным Сан-Марино или непобедимым Гибралтаром

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    Рейтинг: +545

    Lipatoff 32 минуты назад

    Молодец Лео, как всегда скромно и естественно!

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    Рейтинг: +13860

    Fusballer 54 минуты назад

    Молодец! На золотой мяч нацелился снова!

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    Рейтинг: +13680

    Skull_Boy 57 минут назад

    В принципе логично взять дохлика и размазать его, и моралка в плюсе и настроение на ура

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