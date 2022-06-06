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  • Месси – после пента-трика в ворота Эстонии: «Мы не могли закрыть сезон лучше»

Месси – после пента-трика в ворота Эстонии: «Мы не могли закрыть сезон лучше»

6 июня 2022, 09:47
8

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после разгромной победы над Эстонией в товарищеском матче.

  • Аргентинцы победили со счетом 5:0.
  • Все пять голов забил Месси. Это 2-й пента-трик в его карьере.
  • Ранее команда обыграла Италию (3:0) в Финалиссиме.

«Мы не могли закрыть сезон лучше. Мы выиграли Финалиссиму, а сегодня провели ещe матч в подготовке к чемпионату мира. Ещe раз спасибо всем, кто пришeл на поле, и тем, кто следит за нами издалека.

Мы собираемся отдохнуть несколько дней и очень скоро вернeмся! Обнимаю всех!» – написал Месси в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Аргентина Эстония Месси Лионель
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1654498885
В принципе логично взять дохлика и размазать его, и моралка в плюсе и настроение на ура
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Fusballer
1654499106
Молодец! На золотой мяч нацелился снова!
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Lipatoff
1654500428
Молодец Лео, как всегда скромно и естественно!
Ответить
Аристократ Олжик
1654501048
В следующий раз, завершите сезон матчем с грозным Сан-Марино или непобедимым Гибралтаром
Ответить
Maxi_7
1654501680
Новость, конечно, огонь... 5 мячей в товарищеском матче... да ещё и в ворота не абы кого, а в ворота самой грозной Эстонии... интересно, а сколько пента-триков Месси сделает на ЧМ...
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1654505676
А чемпионы Европы что тоже были эстонцы ????))) Они Италию вынесли в одни ворота... А что эстонцам все по 5 забивают что ли????))))
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