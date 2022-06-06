Месси – после пента-трика в ворота Эстонии: «Мы не могли закрыть сезон лучше»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после разгромной победы над Эстонией в товарищеском матче.

Аргентинцы победили со счетом 5:0.

Все пять голов забил Месси. Это 2-й пента-трик в его карьере.

Ранее команда обыграла Италию (3:0) в Финалиссиме.

«Мы не могли закрыть сезон лучше. Мы выиграли Финалиссиму, а сегодня провели ещe матч в подготовке к чемпионату мира. Ещe раз спасибо всем, кто пришeл на поле, и тем, кто следит за нами издалека.

Мы собираемся отдохнуть несколько дней и очень скоро вернeмся! Обнимаю всех!» – написал Месси в соцсетях.