Месси – после пента-трика в ворота Эстонии: «Мы не могли закрыть сезон лучше»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после разгромной победы над Эстонией в товарищеском матче.
- Аргентинцы победили со счетом 5:0.
- Все пять голов забил Месси. Это 2-й пента-трик в его карьере.
- Ранее команда обыграла Италию (3:0) в Финалиссиме.
«Мы не могли закрыть сезон лучше. Мы выиграли Финалиссиму, а сегодня провели ещe матч в подготовке к чемпионату мира. Ещe раз спасибо всем, кто пришeл на поле, и тем, кто следит за нами издалека.
Мы собираемся отдохнуть несколько дней и очень скоро вернeмся! Обнимаю всех!» – написал Месси в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»