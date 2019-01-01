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Турция – приоритет для Дзюбы. Маловероятно, что он останется в России («Матч ТВ»)

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще не определился с новым клубом и, вероятнее всего, примет решение после возвращения из отпуска.

По информации «Матч ТВ», у форварда есть несколько предложений, однако приоритетным и наиболее реальным остаeтся переезд в Турцию. Продолжение карьеры в РПЛ маловероятно.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»

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