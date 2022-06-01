«Барса» и «МЮ» начали переговоры по де Йонгу. Каталонцы отпустят его за 85 миллионов

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу полузащитника Френки де Йонга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб готов отпустить футболиста за 85 миллионов евро. Сам де Йонг не намерен покидать «Барсу», потому что хочет играть в ЛЧ.

«Барселона» может согласиться на трансфер голландца из-за финансовых трудностей.

В прошедшем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость де Йонга – 70 миллионов евро.

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