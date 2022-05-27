Кавазашвили: «Дзюба как старый сервиз – вроде не нужен, а выкинуть жалко»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас, словно старенький сервиз — вроде не нужен, а выкинуть жалко.

Думаю, многие функционеры наших клубов сейчас ломают голову от непонимания: нужен им Дзюба или нет? Предложения из Турции? Пускай едет, если жизнь недорода. Там с такими капризными быстро фанаты разбираются», — сказал Кавазашвили.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

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