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  • Кавазашвили: «Дзюба как старый сервиз – вроде не нужен, а выкинуть жалко»

Кавазашвили: «Дзюба как старый сервиз – вроде не нужен, а выкинуть жалко»

27 мая 2022, 11:32
11

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас, словно старенький сервиз — вроде не нужен, а выкинуть жалко.

Думаю, многие функционеры наших клубов сейчас ломают голову от непонимания: нужен им Дзюба или нет? Предложения из Турции? Пускай едет, если жизнь недорода. Там с такими капризными быстро фанаты разбираются», — сказал Кавазашвили.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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Enter2006
1653641015
Такой "сервиз" руками брать опасно! ))
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Беспонтий
1653641041
в последнее время бюст кавазашвили приобретает оттенки асбеста и это после бронзы и гипса тут и до глиняной свистульки недалече
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Persona_non_Grata
1653642820
Ну не сервиз, а скорее " ночная ваза " )))
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Fusballer
1653643449
Дзюба - это потёкший сервиз.
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jek718875
1653643819
Для меня он старый унитаз и выкинуть не жалко
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Давид59
1653645597
В отличие от сервиза футболисты свою стоимость быстро теряют.
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Павелий
1653646838
А ещё сам сервиз себя регулярно натирает и начищает. Думает, что цену себе набивает =)
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ilichkadr
1653648277
Выкинуть жалко потому что с годами старенький сервиз только дорожает. Возьми к примеру Малевича. Набравшись сливянки Малевич взял холст и закрасив его по краям белой краской намалевал в центре густой черный квадрат. Всё, шедевр готов!!!
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Иван Петров 1986
1653648303
Он не как старый сервиз, а как мешок с дерьмом. Валяется и воняет.
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vladimir-7
1653651434
Тризор, раз тебе сервиз не нужен, то ешь щи из алюминиевой миски, как пес.
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