Кавазашвили: «Дзюба как старый сервиз – вроде не нужен, а выкинуть жалко»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас, словно старенький сервиз — вроде не нужен, а выкинуть жалко.
Думаю, многие функционеры наших клубов сейчас ломают голову от непонимания: нужен им Дзюба или нет? Предложения из Турции? Пускай едет, если жизнь недорода. Там с такими капризными быстро фанаты разбираются», — сказал Кавазашвили.
- Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
- Он воспитанник «Спартака».
- Летом форвард станет свободным агентом.
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Источник: Sport24