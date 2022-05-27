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Кавазашвили: «Дзюба как старый сервиз – вроде не нужен, а выкинуть жалко»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас, словно старенький сервиз — вроде не нужен, а выкинуть жалко.

Думаю, многие функционеры наших клубов сейчас ломают голову от непонимания: нужен им Дзюба или нет? Предложения из Турции? Пускай едет, если жизнь недорода. Там с такими капризными быстро фанаты разбираются», — сказал Кавазашвили.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24

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Комментарии10
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    Рейтинг: +3374

    Иван Петров 1986 15 минут назад

    Он не как старый сервиз, а как мешок с дерьмом. Валяется и воняет.

    1
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    Рейтинг: +15510

    ilichkadr 15 минут назад

    Выкинуть жалко потому что с годами старенький сервиз только дорожает. Возьми к примеру Малевича. Набравшись сливянки Малевич взял холст и закрасив его по краям белой краской намалевал в центре густой черный квадрат. Всё, шедевр готов!!!

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    Рейтинг: +5414

    Павелий 39 минут назад

    А ещё сам сервиз себя регулярно натирает и начищает. Думает, что цену себе набивает =)

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    Рейтинг: +5632

    Давид59 1 час назад

    В отличие от сервиза футболисты свою стоимость быстро теряют.

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    Рейтинг: +919

    jek718875 1 час назад

    Для меня он старый унитаз и выкинуть не жалко

    2
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    Рейтинг: +13655

    Fusballer 1 час назад

    Дзюба - это потёкший сервиз.

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    Рейтинг: +17890

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну не сервиз, а скорее " ночная ваза " )))

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    Рейтинг: +2621

    Беспонтий 2 часа назад

    в последнее время бюст кавазашвили приобретает оттенки асбеста

    и это после бронзы и гипса
    тут и до глиняной свистульки недалече

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    Рейтинг: +3226

    Enter2006 2 часа назад

    Такой "сервиз" руками брать опасно! ))

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    Рейтинг: +16

    6pbIH 2 часа назад

    Оставили бы на годик кумира своего, а потом, подтянули на административную должность, либо, работать с молодежкой "правой рукой". Поколение надо взращивать новоё)

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