Гендиректор «Зенита» Медведев: «Дзюба проиграл мне последний теннисный матч. Надеюсь, он приедет отыгрываться»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из клуба полузащитника Магомеда Оздоева и форварда Артема Дзюбы.

«Конечно, ушедшие Дзюба и Оздоев всегда будут желанными гостями и в Петербурге, и непосредственно на матчах «Зенита».

А что касается Артема – еще и на теннисном корте. Кстати, последний матч он мне проиграл в паре, и я надеюсь, что он приедет отыгрываться», – сказал Медведев.

У обоих футболистов истекли контракты с «Зенитом».

Дзюба выступал за клуб с 2015 года, Оздоев – с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?