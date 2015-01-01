Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Дзюба проиграл мне последний теннисный матч. Надеюсь, он приедет отыгрываться»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из клуба полузащитника Магомеда Оздоева и форварда Артема Дзюбы.

«Конечно, ушедшие Дзюба и Оздоев всегда будут желанными гостями и в Петербурге, и непосредственно на матчах «Зенита».

А что касается Артема – еще и на теннисном корте. Кстати, последний матч он мне проиграл в паре, и я надеюсь, что он приедет отыгрываться», – сказал Медведев.

  • У обоих футболистов истекли контракты с «Зенитом».
  • Дзюба выступал за клуб с 2015 года, Оздоев – с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Про замены для Дзюбы и Оздоева говорить рано. У нас хорошая скамейка»
Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый лимит на легионеров в РПЛ 1
Медведев: «Оздоев мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +9148

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Лучше ты езжай , за ним Медведев !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11