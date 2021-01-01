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Директор «Ман Сити»: «МЮ» потратил больше нас, но мы выиграли 11 трофеев, а они – 1-2 за последние годы»

Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран сравнил траты своего клуба с тратами «Манчестер Юнайтед».

«Больше всех в Англии зарабатывает «Манчестер Юнайтед». Они заработали на 100 миллионов фунтов больше, чем «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Нет такого, что у нас больше всех денег. На самом деле у нас меньше.

Сколько денег «Юнайтед» потратил за последние годы и сколько «Сити»? Они потратили больше, но мы выиграли 11 трофеев за последние несколько лет, а «МЮ» – один или два, и ни одного чемпионства», – заявил Сориано.

  • «Ман Сити» выиграл АПЛ.
  • «МЮ» завершил сезон на 6-м месте.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Daily Mail

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4490

    Красногорск_Фан 7 минут назад

    Во время чемпионского сезона Лестера , который значительно уступает мс по составу и бюджету где был этот хвастунишка. Чем аргументировал проигрыш

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    Рейтинг: +13622

    Fusballer 1 час назад

    А ЛЧ когда выиграете?

    1
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    Рейтинг: +1012

    mama1991 1 час назад

    Странное сравнение... сити похож на зенит))) который всю дорогу завидует спартаку

    2
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    Рейтинг: +1197

    Artemka444 1 час назад

    Где вы были до шейхов????

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