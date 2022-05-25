Директор «Ман Сити»: «МЮ» потратил больше нас, но мы выиграли 11 трофеев, а они – 1-2 за последние годы»

Гендиректор «Манчестер Сити» Ферран сравнил траты своего клуба с тратами «Манчестер Юнайтед».

«Больше всех в Англии зарабатывает «Манчестер Юнайтед». Они заработали на 100 миллионов фунтов больше, чем «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Нет такого, что у нас больше всех денег. На самом деле у нас меньше.

Сколько денег «Юнайтед» потратил за последние годы и сколько «Сити»? Они потратили больше, но мы выиграли 11 трофеев за последние несколько лет, а «МЮ» – один или два, и ни одного чемпионства», – заявил Сориано.

«Ман Сити» выиграл АПЛ.

«МЮ» завершил сезон на 6-м месте.

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